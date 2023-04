PSG tem maior folha salarial da Europa, mas acumula déficit bilionário; confira ranking

25/04/2023 | 10:32



Com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain é o clube europeu com a maior folha salarial do mundo, em ranking divulgado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport. De acordo com o levantamento, a equipe francesa paga aos seus jogadores, anualmente, 729 milhões de euros (cerca de R$ 4 bilhões). Mas tem um déficit de 368 milhões de euros (R$ 2 bilhões).

Além do trio ofensivo, o PSG gastou muito da sua folha salarial com Donnaruma, Sérgio Ramos e Hakimi na temporada 2021/2022. Segundo levantamento da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), órgão responsável pelo controle das contas dos clubes de futebol profissional da França, o PSG também gastou 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão) em transferências no último ano.

Mbappé tem o maior salário do futebol mundial - R$ 33 milhões por mês - e é seguido por Neymar e Messi, que recebem R$ 20,5 milhões e R$ 19 milhões mensais, respectivamente. Somados, eles impactam diretamente 20% da folha salarial do clube. O PSG não deve renovar com o craque argentino e já especula uma transferência de Neymar antes do início da próxima temporada.

Além do clube francês, Real Madrid (R$ 2,8 bilhões) e Barcelona (R$ 2,5 bilhões) completam o Top 3 dos clubes com as maiores folhas salariais do mundo. Além do trio, os clubes ingleses são os que mais aparecem entre os 10 primeiros do ranking: Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal são os representantes do "Big Six" no levantamento - o Tottenham aparece na 12ª colocação.

Alemanha e Itália são representados por Bayern de Munique e Juventus no ranking. Ambos os clubes dominaram suas respectivas ligas na última década e trouxeram nomes de peso para reforçar seus elencos - o Bayern se reforçou com Mané, enquanto a Juventus contratou o sérvio Vlahovic na temporada 2020/2021.

Apenas clubes das cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha) integram o Top 10 do jornal italiano.

Confira o ranking completo das folhas salariais dos clubes europeus:

PSG: 729 milhões de euros (R$ 4 bilhões)

Real Madrid: 519 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões)

Barcelona: 457 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões)

Manchester United: 453 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões)

Liverpool: 432 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões)

Manchester City: 418 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões)

Chelsea: 401 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões)

Bayern de Munique: 349 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão)

Juventus: 337 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão)

Arsenal: 251 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão)