Redução de preço da carne bovina mantém inflação estável nos supermercados

25/04/2023 | 10:11



O IPS (Índice de Preços dos Supermercados), calculado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados) em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas) , encerrou o mês de março de 2023 com variação de apenas 0,09%. Em relação tanto ao mês imediatamente anterior quanto ao mesmo período de 2022, quando o índice de preço variara 0,22% e 2,64%, respectivamente, o resultado de março apresentou substancial redução, consolidando a tendência de desaceleração.

Com o resultado de março, o primeiro trimestre de 2023 encerrou com inflação acumulada de 0,76%, menor patamar para os três meses do ano desde 2018, quando o índice registrou deflação de 0,51%. No acumulado em 12 meses, a inflação de março somou 11,37%, quase 3 pontos percentuais abaixo do registrado em fevereiro (14,21%). Em relação à inflação acumulada no encerramento de 2022 (16,5%), o índice já desacelerou mais de 5 pontos percentuais (p.p.).

A desaceleração do indicador em março decorreu, sobretudo, da redução de preços da carne bovina e de seus derivados e dos produtos industrializados, juntamente com a estabilidade dos preços de bebidas não alcoólicas e de artigos de limpeza.

Esse resultado converge com o cenário projetado pela Apas para o ano de 2023. Conforme projeções elaboradas pela instituição no início do ano, a expectativa da Apas é de que o índice de preços do setor supermercadista mantenha a tendência de desaceleração nos próximos meses e, caso não haja nenhuma mudança abrupta nos cenários doméstico e internacional, encerre o ano em 6,4%.

Com a menor pressão inflacionária e o baixo ritmo de atividade econômica, a Apas acredita que há espaço para redução da taxa básica de juros sem o comprometimento dos fundamentos econômicos e da meta de inflação determinada para o ano corrente.

A categoria produtos semielaborados apresentou redução de 0,71% nos preços em março. A queda no preço da categoria decorreu, principalmente, da redução de 1,92% no preço da carne bovina.

A redução no preço da carne bovina em março refletiu, em grande medida, do embargo temporário das exportações brasileiras, sobretudo à China e à Rússia, após a confirmação de um caso de mal da vaca louca (encefalopatia espongiforme bovina) no Pará.

A redução do preço da carne bovina é resultado não apenas do embargo temporário das exportações brasileiras, uma vez que a melhora da condição dos pastos das regiões Sudeste e Centro-Oeste com as chuvas abundantes do início do ano, a redução do preço da ração bovina, após forte alta entre o segundo e o terceiro trimestre de 2022, e a diminuição da participação da ração na composição da dieta bovina também contribuíram para a redução dos custos da pecuária bovina de corte.

Seguindo a mesma tendência da carne bovina, o preço das aves ao consumidor final paulista também apresentou deflação em março de 2023 (-0,92%), resultado da queda de 0,94% no preço do frango e -0,36% no preço do peru.

Em sentido oposto, a carne suína e os pescados apresentaram alta respectiva de 1,31% e 1,60% em março, impedindo que o subgrupo de proteína animal apresentasse deflação ainda maior no período. O aumento do preço da carne suína decorreu, principalmente do crescimento das exportações no mês. Em março de 2023, o País exportou 95,3 mil toneladas de carne suína ‘in natura’, com receita de US$ 231,765 milhões à balança comercial do País.