HyperX Cloud Alpha Wireless: headset com autonomia de 300 horas chega ao Brasil

A HyperX acaba de lançar no mercado brasileiro o headset HyperX Cloud Alpha Wireless. Sem fio e com autonomia de bateria de até 300 horas a partir de uma única carga, o novo periférico já está à venda por R$ 1.299,99. Dispositivo pode ser adquirido com exclusividade no KaBuM!.

O HyperX Cloud Alpha Wireless é uma versão do premiado headset HyperX Cloud Alpha e se destaca pelo conforto, qualidade sonora e a maior duração de bateria. Além disso, o periférico promete uma experiência de áudio 3D espacial envolvente e imersiva graças ao recurso DTS Headphone:X, aos drivers de 50mm mais finos e leves e à exclusiva tecnologia Dual Chambers, que tem duas câmaras sonoras em cada concha auricular para separar os sons graves dos médios e agudos, reduzindo assim a distorção sonora e fornecendo um áudio mais estável e preciso.

O headset HyperX Cloud Alpha Wireless tem estrutura leve em alumínio que garante maior durabilidade e estabilidade, revestimento das conchas auriculares em material sintético macio e maleável e almofadas Memory Foam com espumas que se adaptam ao formato das orelhas do usuário. Também conta com microfone removível com cancelamento de ruído, iluminação em LED e controles de volume intuitivos no próprio fone. Para completar, o dispositivo usa um transceptor de energia ultrabaixo, codec de áudio e chips com consumos moderados de energia para manter o foco nas partidas por longas sessões.