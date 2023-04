Alex Manente assina CPMI de 8 de janeiro

Da Redação



25/04/2023 | 09:29



Líder do Cidadania na Câmara, o deputado federal Alex Manente, que tem base eleitoral em São Bernardo, assinou o requerimento que pede abertura de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que causaram destruição nas sedes do Congresso Nacional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto.

Para Alex, a instalação da comissão dará a oportunidade de mostrar à sociedade quem participou de fato dos atos. “É importante apurarmos e punirmos quem são os responsáveis pela tentativa de golpe à democracia. É necessário punir todos, independentemente do lado ideológico que pertencem”, disse o deputado.

Outros dois deputados federais de São Bernardo adotaram caminho diferente de Alex Manente nesse tema. Nem Marcelo Lima (sem partido), que é ex-vice-prefeito, nem Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), assinaram o documento que requer a abertura da comissão parlamentar. Marcelo não faz qualquer menção em suas redes sociais sobre a possibilidade da instalação da CPMI e nem a razão de não ter colocado sua assinatura no documento.

Até o vazamento do vídeo que mostra o então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias, conversando com os baderneiros, o governo federal trabalhava para desidratar o movimento e garantir a retirada de assinaturas. Agora, o cenário é outro. Ainda assim, poucos governistas chancelaram até aqui o pedido para abertura de investigação no Congresso.

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) anunciou, em suas redes sociais, que também assinou o requerimento.

Na lista oficial atualizada até a última quinta-feira (20), a que o Diário teve acesso, há assinaturas de 232 deputados federais e 37 senadores. Para que possa ser lida e depois instalada, é necessário a assinatura de pelo menos um terço de cada Casa (27 senadores e 171 deputados federais). A expectativa em Brasília é que o documento seja lido na sessão conjunta desta quarta-feira (26).