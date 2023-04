Taxas futuras de juros ficam estáveis antes de Campos Neto na CAE do Senado

25/04/2023 | 09:25



Os juros começam a terça-feira (25) perto da estabilidade, mas com viés de baixa nos vencimentos médios e longos diante do recuo dos yields dos Treasuries, enquanto o dólar em alta limita o movimento. O comportamento das taxas mais curtas reflete pouco impacto do resultado das vendas no varejo em fevereiro, que tiveram queda de 0,1% na margem, em linha com o esperado.

O mercado de juros fica atento nesta terça-feira a indicadores e à audiência com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar as razões de manter os juros altos, com Selic a 13,75%, cuja sessão começou às 9 horas.

Às 9h05, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,20%, estável. O DI para janeiro de 2025 estava em 11,87%, de 11,88% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 11,82%, de 11,86%. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 12,23%, de 12,26% no ajuste de segunda-feira.