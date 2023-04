NBA House retorna a São Paulo em junho

Redação

O evento NBA House estará de volta ao Shopping Eldorado, em São Paulo, entre 1º e 18 de junho. A experiência imersiva de basquete reproduz a emoção das finais da NBA para os fãs no Brasil.

A NBA House 2023 terá uma variedade de atividades interativas para amantes de basquete de todas as idades, incluindo festas de exibição das finais da NBA, apresentações musicais ao vivo, jogos e competições de basquete. Quem for até lá terá a chance de ganhar prêmios oficiais da NBA, encontros e meet-and-greets com celebridades e outros convidados especiais.

Os fãs também poderão comprar os últimos lançamentos da NBA em uma loja pop-up oficial da NBA. Os ingressos já à venda para o público.

Novidades da NBA House

Uma das novidades da NBA House 2023 é que os torcedores poderão adquirir assentos designados para as festas de exibição durante cada jogo das finais. Um período de pré-venda de ingressos estará disponível para o público.

“A NBA House é nossa iniciativa de engajamento dos fãs no Brasil. Estamos entusiasmados por sediar este incrível evento em nosso país pela quinta vez”, disse o head da NBA Brasil Rodrigo Vicentini.

“Tem sido incrível ver o evento crescer a cada ano e receber milhares de fãs da NBA de todo o país, que se reúnem em torno de seu amor pelo jogo”. Estamos ansiosos para proporcionar outra experiência incrível neste ano”, afirma.

Mais de 40.000 fãs participaram do evento do ano passado, e os fãs no Brasil podem encontrar mais informações sobre a NBA no aplicativo da NBA, Facebook, Instagram (@NBABrasil), Twitter (@NBABrasil), TikTok (@NBA_Brasil) e YouTube (@NBABrasil), usando a hashtag #NBAHOUSE durante todo o evento.

