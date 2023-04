Fiat Scudo linha 2024: modelo ganha versatilidade, altura e nova cor

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/04/2023 | 08:58



Referência no mercado de utilitários, a Fiat vem modernizando seu portfólio, ampliou sua rede Professional e trouxe novos modelos para a linha, como o Novo Ducato, apresentado ao mercado no início deste mês, e o Scudo, furgão médio que foi lançado no ano passado. Agora, o último modelo chega à linha 2024 com mais versatilidade, nova altura e cores.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Desde que chegou ao Brasil, o Fiat Scudo vem ganhando espaço e atualmente já possui excelente performance comercial, alcançando mais de 35% de mercado no segmento de vans com capacidade volumétrica de 6 a 8 m3. Pensado para rentabilizar o negócio dos clientes, o modelo veio para completar a gama de veículos comerciais da montadora e garantir a melhor oferta de produtos para frotistas e profissionais autônomos”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

O modelo é conhecido por possuir a dirigibilidade de um carro de passeio, ter as mais variadas possibilidades de transformação e a praticidade de poder ser conduzido por pessoas habilitadas com a CNH de categoria B. Ou seja, versatilidade pode ser um dos sinônimos do Scudo, que, na nova linha, ganhou ainda mais atributos neste quesito. Isso porque uma das novidades é justamente o modelo ter ficado ainda mais alto, ressaltando sua robustez. O furgão ganhou 40 mm de altura e 30 mm no vão livre do solo, que passam a contar com 1,975 mm e 665 mm, respectivamente.

Também há novidades em cor. Disponível inicialmente em Prata Aluminiun e Branco Banchisa, as versões Cargo e Multi também passam a oferecer a cor Preto Carbon, um tom metálico que é uma alternativa mais moderna, abrindo novas possibilidades de aplicação e transformação e ampliando o alcance de mercado. Além disso, há mudanças na parte interna do Fiat Scudo. O painel ganhou um toque arrojado com uma nova cor. O item, que antes era cinza claro, agora é todo em preto, mais escuro, ficando mais adequado para um carro de trabalho e mais harmônico com o interior do veículo.