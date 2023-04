Em um ano, roubos e furtos no Rudge Ramos aumentaram 60%

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



25/04/2023 | 08:11



O medo que os moradores do Rudge Ramos sentem pela falta de segurança nas ruas da região é explícito. Portões com grades altas e pontiagudas, travas e câmeras de segurança espalhadas pelas casas, grupos nas redes sociais para alertar sobre casos de assalto são algumas das maneiras encontradas pela vizinhança para tentar conter a onda de criminalidade. Mesmo assim, os roubos e furtos no bairro aumentaram 59,5% entre 2021 e 2022, segundo dados do 2º DP (Distrito Policial) fornecidos pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). A delegada Patrícia Camargo, responsável pelo 2º DP, que contempla a região do Rudge Ramos, afirma que os casos mais comuns são de eletrônicos. “A pessoa está na rua, vem dois caras em uma moto e roubam celular. Em segundo lugar, são veículos. Em terceiro, com menos incidência, são de residências. No processo de investigação, as câmeras das casas e o contato com os grupos de moradores ajudam muito para identificar os autores.”

A administradora Ana Della Negra, 39, relata que já tentaram roubar a casa dela uma vez. De acordo com ela, os relatos na região são recorrentes. “Um cara pegou uma vassoura que estava encostada no meu portão para puxar as coisas que estavam no quintal. A vizinha começou a gritar, falou que chamaria a polícia e ele fugiu”, relembra.

Para reforçar a segurança da casa, Ana colocou mais uma grade em cima do portão de entrada. Além disso, até os animais de estimação receberam a responsabilidade de proteger o local. “Apesar de a casa ser alugada, tivemos que fazer algumas mudanças para nos sentirmos mais seguros. Meu irmão instalou câmeras e aumentamos o portão. As cachorras dormem aqui no quintal. Pegamos uma filhote de pastor alemão, que, assim que alguém encosta perto da casa, começa a latir. Essas são as nossas alternativas para diminuir os riscos.”

A aposentada Luciana Velasco, 70, não tem medo dos assaltos, mas lamenta a situação no Rudge Ramos. “Não temos fiscalização. Aqui existem inúmeros pontos cegos. Já dei um soco em um motociclista que tentou assaltar um idoso para roubar aliança. Se acontecer comigo, infelizmente sei que vou reagir, mesmo sendo perigoso. É horrível ter uma rua tão grande como a Sacramento sem nenhuma câmara.”

Um proprietário de estabelecimento no Rudge Ramos disse que, em novembro do ano passado, criminosos entraram no local e roubaram fios elétricos. Ele afirmou que a ação causou prejuízo de quase R$ 3.000. Com medo, ele não quis se identificar. A consequência, além de financeira, reflete no comportamento de insegurança do proprietário, que reforçou as grades do espaço e teme novos casos na loja.

Segundo a delegada Patrícia Camargo, a gestão do 2º DP pretende unir forças com a GCM (Guarda Civil Municipal) para estabelecer parcerias operacionais a partir do 2º semestre. “Já entrei em contato com o secretário (de Segurança Urbana de São Bernardo) Carlos (Alberto) para unificarmos forças e fazer operações conjuntas para dar à população um pouco mais de segurança. A ideia é ter do meio do ano para frente uma eficiência maior”, detalha. “Fazemos as nossas atuações com a Seccional (de São Bernardo). Agora, a questão dos ataques escolares moveu toda a guarda para ficar exclusivamente nas escolas. Essa questão emergencial deu uma quebra nas nossas tratativas, mas operações em conjunto fazem parte do nosso planejamento operacional dos próximos meses. Isso não prejudica as investigações porque o nosso papel é justamente depois que o crime aconteceu. Acho que interfere mais na parte preventiva, mais ostensiva.”

A Prefeitura de São Bernardo informa que a GCM realiza patrulhamento preventivo nas principais ruas e avenidas do Rudge Ramos e trabalho de segurança ostensiva no bairro por meio da atuação das equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). A gestão municipal disse que os agentes da guarda não estão direcionados de forma exclusiva às escolas, mas também não informou qual porcentagem segue normalmente nas ruas.

Ao todo, a corporação da cidade conta com 819 guardas. “O município solicita mensalmente reforço de segurança nas áreas em que há aumento nos índices criminais, no entanto, o envio de mais efetivos da Polícia Militar é competência do Governo do Estado.” Em nota, a SSP disse que, desde março, o 2° DP da cidade prendeu quatro suspeitos por crimes patrimoniais e esclareceu a autoria de outros sete casos.

A pasta afirmou ainda que no primeiro bimestre deste ano, o município registrou aumento de 17,6% no número de prisões/apreensões na comparação com o mesmo período de 2022. “Além disso, o policiamento ostensivo foi reforçado em todo o estado por meio da Operação Impacto”, infromou ainda a pasta, sem apresentar os números absolutos.