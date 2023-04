Daniel Cargnin passará por cirugia nas costas e desfalca Brasil no Mundial de Judô

24/04/2023 | 17:41



A seleção brasileira de judô vai ter um desfalques de peso no Mundial da categoria, em Doha, entre os dias 7 e 14 de maio. O medalhista olímpico Daniel Cargnin, que vinha se destacando no circuito na categoria até 73 Kg, foi cortado nesta segunda-feira por causa de um problema lombar antigo que não melhorou com o tratamento conservador.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) informou que o quadro se agravou e uma hérnia de disco foi detectada em exames. Cargnin será submetido a cirurgia e a entidade ainda estuda se convocará um novo nome para a competição.

"Os exames de imagens mostraram uma hérnia discal com compressão das raízes nervosas. Diante do quadro, o atleta precisou ser cortado e será submetido ao tratamento cirúrgico pelo Dr. Rafael Sugino, especialista em coluna", explicou o doutor Guilherme Garofo, médico da CBJ.

A endidade vai dar todo o suporte ao atleta em sua recuperação com foco nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem, onde Daniel tentará buscar sua segunda medalha olímpica. O judoca é o atual campeão do World Masters, segunda maior competição do Circuito Mundial, e líder do ranking olímpico classificatório para Paris 2024.

No Mundial do ano passado, Cargnin foi medalhista de bronze e vem apresentando ótimos resultados. Nesta temporada, conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Paris e o bronze no Grand Slam de Tel Aviv, ambos em fevereiro.