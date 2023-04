Renato Gaúcho vai processar quem o acusa de barrar Adriel por não aceitar 'seu' empresário

24/04/2023 | 16:50



Renato Gaúcho abriu guerra contra os jornalistas gaúchos que estão acusando-o de estar pressionando Adriel a fechar com empresário indicado por ele e, por isso não ter acontecido, teria barrado o goleiro diante do Cruzeiro - Gabriel Grando jogou. A polêmica começou, porém, com uma entrevista do jogador sem o "consentimento" do Grêmio e vinha se arrastando após outros descumprimentos de normas internas. Mesmo assim, o irritado treinador divulgou nota nesta segunda-feira prometendo ir à justiça contra quem está propagando "inverdades".

Para explicar o motivo de ter barrado o goleiro, Renato Gaúcho disse após a derrota por 1 a 0 do sábado que "o Grêmio tem comando." E foi além, revelando falhas do comandado. "Ele já vinha sendo avisado. Mas veio pisando na bola várias vezes. A gente vai segurando, mas tem uma hora que a gente tem que frear", justificou.

Programas de debates e até influencers gaúchos, porém, criticaram bastante o goleiro nas últimas horas e ele resolveu agir para acabar com o disse me disse. "No mundo cada vez mais 'largado' da internet, as pessoas acham que podem falar o que querem e que não existirá nenhuma consequência. Acham que podem fazer acusações levianas e que tudo ficará por isso mesmo. Mas não é bem assim que funciona", afirmou, em nota.

E mostrou que cobrará a verdade. "As pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas falam, mesmo no território livre das redes sociais. O que vem sendo dito sobre mim no caso envolvendo o goleiro Adriel são inverdades para tentar desvirtuar o foco do real problema", disse.

O treinador garante que não fez pressão para o goleiro fechar com um determinado empresário. "Como eu disse na coletiva após o último jogo, o Grêmio tem comando e aqui dentro certas pessoas não vão fazer o que querem (disparou, sobre o possível agente de Adriel). Muito pelo contrário. Não influencio qualquer jogador que seja, apenas tento, como sempre fiz, mostrar o que eu entendo ser o melhor caminho, sem indicar A, B ou C para esse ou aquele serviço", disparou.

Por fim, explicou que suas atitudes são sempre pensando do bem-estar do Grêmio. "Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão. Quanto ao que certas pessoas estão dizendo, sabe-se lá a mando de quem, será resolvido dentro dos âmbitos da Lei."