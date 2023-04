Recém-separado, Cauã Reymond comenta em foto de Grazi Massafera e agita internautas

24/04/2023 | 16:11



Cara de um... No último domingo, dia 23, Grazi Massafera compartilhou uma foto de quando ela era pequena, com apenas nove aninhos de idade, e encantou os seguidores. E a atriz chamou a atenção dos fãs pelo fato de ser muito parecida com a filha, Sofia.

Nos comentários, os seguidores da atriz contaram como a Sofia é a cara de Grazi quando ela era mais nova, não tendo muito dos traços de seu pai, Cauã Reymond. Entre os que comentaram está a ex-esposa do ator, Mariana Goldfarb.

Na legenda, Grazi falou que estava revirando o baú no domingo e que o dia, conhecido por deixar as pessoas com mais preguiça, traz lembranças para as pessoas.

Dos tempos de franjinha. Os Domingos fazem isso com a gente né!?

Comentário de Cauã Reymond

O ex-marido de Grazi Massafera, que acabou o casamento com Mariana Goldfarb recentemente, também comentou na foto. Logo depois do ator colocar vários emojis de palmas, os fãs do casal já estão torcendo por um revival dos dois.