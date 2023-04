Viih Tube revela que Lua Di Felici ganhou peso: Já já não vou precisar mais da sondinha

24/04/2023 | 16:10



Nesta segunda-feira, dia 24, Viih Tube compartilhou nos Stories que foi no retorno na pediatra de Lua Di Felici. Na rede social, a youtuber revelou que a pequena evoluiu e ganhou peso depois da relactação, que ajuda o bebê na amamentação quando ele não consegue se alimentar sozinho.

Ganhei peso, titias e titios, meus papais já estão com ruído branco até no carro. Já já não vou precisar mais da sondinha, está dando tudo certo.

Já Eliezer comemorou também uma pequena vitória própria. O influencer contou que ele alcançou três milhões de seguidores e agradeceu os fãs. O ex-BBB relembrou que há um ano ele não tinha nem um milhão de seguidores:

Que louco! Cheguei a três milhões por aqui, em pensar menos de um ano atrás eu mal tinha um. E, fiquei pensando o que publicar pra agradecer e não teria como não ser uma foto de nós três, minha família? os meus milhões, o que mais importa pra mim. Eu sei que post de comemoração de Cheguei a tantos milhões é pra agradecer os seguidores pela audiência e tal e sou muito grato, muito mesmo, tanto que eu faço questão de cada um de vocês que me segue aqui, faço questão de responder o máximo que consigo, de ser transparente e verdadeiro porque pra mim é vida real, e ter gente que gosta da gente sem querer nada em troca é raro no mundo de hoje. Mas o meu agradecimento, digamos que prioritário, é pra Deus por ele ter me dado tudo isso. Não tem preço, e estou escrevendo esse texto com os olhos cheio de lágrimas.

O papai de Lua surpreendeu os seguidores ao colocar uma frase curiosa no final do texto de comemoração. Eliezer falou no próximo filho que planeja ter com Viih Tube.

Obrigado meu Deus por todo esse mundo de coisas maravilhosas que o Sr. está me dando e obrigado a cada um de vocês que me seguem aqui, me assistem, que compartilha minhas coisas, curte e até quem me xinga kkkkkkkkk Feliz três milhões para gente! Rumo aos quatro. Meu deus, será que a foto de comemoração será em quatro com o irmãozinho da Lua também?