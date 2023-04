José Serra é internado em São Paulo para procedimento cirúrgico na coluna

24/04/2023 | 15:52



O ex-senador José Serra (PSDB) foi internado nesta segunda-feira, 24, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar exames pré-operatórios. O tucano será submetido nesta terça-feira, 25, a um procedimento cirúrgico que visa reduzir dores na região lombar.

De acordo com sua assessoria de imprensa, Serra sofre de uma estenose de canal lombar entre as vértebras L4 e L5, considerada a mais frequente. Trata-se de um estreitamento do canal espinhal provocado por uma degeneração do disco localizado entre as vértebras e que provoca dores.

O tratamento será feito com uma técnica microcirúrgica que visa recalibrar o canal por meio de uma espécie de descompressão. O procedimento é pouco invasivo e eletivo, ou seja, não é urgente. Como Serra tem 81 anos, no entanto, a indicação foi iniciar a internação um dia antes para realização de exames.

O tucano está atualmente sem mandato parlamentar. Em 2022, Serra tentou eleger-se deputado federal por São Paulo, mas não obteve os votos necessários.