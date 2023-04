Xiaomi amplia portfólio de smartphones com a série Redmi Note 12

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/04/2023 | 15:55



A linha mais vendida da Xiaomi chega ao Brasil. Os modelos Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 Pro 5G são as novidades da marca. Os smartphones já podem ser encontrados no site oficial da marca, bem como nas lojas físicas e nos quiosques localizados em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador (BA), Recife (PE), Manaus (AM) e Fortaleza (CE).

Seguindo o sucesso do seu antecessor, a série Redmi Note 12 oferece melhorias nos recursos que mais importam para seus fãs. Essas atualizações incluem o sistema de câmera, a tela AMOLED 120 Hz, a duração da bateria, a velocidade de carregamento e o design inovador.

Redmi Note 12

Este smartphone oferece display AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, que prometem entregar imagens com cores vibrantes. Com design leve, que cabe na palma da mão, o celular traz o visor com Eye Care Display, em que a proteção dos olhos é levada em consideração. Os 4.096 níveis de ajuste de brilho permitem que o escurecimento da tela seja suave e sutil. Quando a iluminação ambiente muda repentinamente, o brilho do display é ajustado suavemente.

Construído em um processo avançado de 6nm, o Redmi Note 12 tem desempenho suave e aprimorado com o Snapdragon 685 da Qualcomm, multitarefa com maior eficiência energética. Com bateria de alta capacidade com 5.000 mAh, o carregador possui uma potência de 33 W, proporcionando um carga rápida.

O sistema de câmera possui três modos de lente com 50MP na câmera principal, 8MP de câmera ultra angular, 2MP de câmera macro e 13MP de câmera selfie, entregando qualidade e detalhes de dia ou de noite. No Brasil, o Redmi Note 12 chega na versão 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por R$ 2.499,99. É possível encontrá-lo nas cores azul, verde e cinza.

Redmi Note 12 5G

Este smartphone da série Redmi Note 12 entrega Dual SIM com sinal 5G. É construído em um avançado processo de 6 nm, com conectividade que proporciona menor latência e velocidade de download mais rápida. Com opção de até 256 GB de armazenamento e suporte para cartão microSD de 1 TB, o lançamento vem com carregamento rápido de 33W e bateria 5.000 mAh para durar o dia todo, sendo possível utilizar, com apenas uma carga, 34 horas de ligação, 14 horas de jogos e 21 horas de reprodução de vídeo.

Com jogo de câmeras triplas, o Redmi Note 12 5G traz processamento para retratos e fotos com pouca luz. Conta com uma lente principal de 48MP, 8MP de câmera ultra angular, 2MP de câmera macro e 13MP de câmera selfie.

Equipado com processador Snapdragon 4 Gen 1, o smartphone promete um desempenho excelente. Isso porque o chipset de 6 nm é eficiente em termos de energia, aumentado a duração da bateria. O Redmi Note 12 5G chega nas cores verde, cinza e azul. O modelo possui versões com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por R$ 2.699,99; e 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por R$ 2.999,99.

Redmi Note 12 Pro 5G

O flagship da série Redmi Note 12 chega com toda potência e qualidade oferecendo uma experiência fotográfica por meio do sensor IMX766. Também conta com estabilização de imagem OIS e lentes ultra angular e macro para fotos mesmo em cenários de pouca luz. Algoritmos de inteligência artificial Xiaomi, velocidades elevadas de processamento de imagem e outros recursos completam ainda mais a experiência geral de uso da câmera. Capture tudo o que a noite tem a oferecer com a tecnologia de pixel binning 4 em 1, que aumenta a sensibilidade à luz em quatro vezes, criando melhores fotos noturnas.

O Redmi Note 12 Pro 5G promete encantar os usuários com sua tela Flow AMOLED de 120Hz, que é compatível com Dolby Vision e Dolby Atmos. Já a velocidade de carregamento, com bateria de longa duração de 5.000 mAh, entrega energia para um uso diário prolongado, mesmo sob consumo pesado de conteúdo. O desempenho 5G suave e confiável é garantido com o chipset MediaTek Dimensity 1080.

Com a linguagem de design minimalista e chique, a estrutura plana e a parte traseira de vidro do Redmi Note 12 Pro 5G fornecem ao smartphone linhas de corpo refinadas e uma atmosfera premium. Está disponível em três cores (azul, preto e branco), nas versões 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento por R$ 3.399,99 e 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento por R$ 3.699,99.

Caravana da Xiaomi

Para comemorar os lançamentos da série Redmi Note 12 com os fãs da marca, a van da Xiaomi cai na estrada e desembarca nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) ao longo do mês de maio. A ideia é proporcionar um evento em cada cidade, no qual os seguidores e admiradores da marca celebrem os novos modelos e vivam as experiências que a tecnologia dos smartphones entrega. Os detalhes sobre os eventos serão revelados em breve pela empresa.