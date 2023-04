Entenda a importância da memória RAM para os smartphones

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/04/2023 | 13:55



A memória RAM presente em diversos dispositivos tecnológicos – como notebooks, desktops, tablets e smartphones – pode ser comparada ao cérebro desses aparelhos, já que entre suas principais funções estão o registro e o armazenamento de dados temporários e permanentes, dando agilidade e velocidade à execução de determinadas tarefas.

Para explicar aos usuários um pouco mais sobre o funcionamento desse componente, a Infinix, marca honconguesa representada no País pela Positivo Tecnologia, apresenta um pequeno guia que destaca sua importância para o bom funcionamento de smartphones. Além disso, Rivelino Gama, diretor executivo de negócios na Positivo Tecnologia, detalha a tecnologia Memory Fusion, capaz de expandir a memória RAM dedicada do aparelho, entregando uma experiência mais rápida, fluída e adequada para usuários que utilizam aplicativos pesados ou gostam de jogar games que exigem alto desempenho.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O que a memória RAM faz no celular?

A principal função do componente é armazenar temporariamente informações dos cálculos executados pelo processador. “Uma boa analogia pode ser feita com as contas que fazemos em um papel. Ao ‘emprestarmos’ um valor para facilitar o cálculo e anotá-lo em algum canto da folha, estamos utilizando o dado de forma semelhante à memória RAM”, explica Rivelino.

Dessa forma, o componente executa funções essenciais para o celular, dando fluidez às tarefas e velocidade para que games, por exemplo, funcionem de forma mais estável e com taxa de quadros mais consistentes. Quanto maior a capacidade da RAM, melhor a experiência de uso do aparelho de forma geral e da execução de multitarefas.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Memória adicional emulada

A memória virtual, também conhecida como RAM estendida, permite ao usuário usufruir de um adicional temporário em situações de uso intenso das funções do aparelho. Esse é justamente o grande diferencial da tecnologia Memory Fusion, presente em determinados smartphones da Infinix.

“O chip da RAM é muito mais veloz do que o da memória de armazenamento, já que o processador do aparelho funciona em uma velocidade muito maior do que a velocidade de leitura dos dados armazenados. Entretanto, para algumas tarefas, a própria memória de armazenamento pode funcionar temporariamente como RAM, aumentando a capacidade de processamento do aparelho. Assim, a RAM nativa fica focada nas atividades de alto desempenho do smartphone, enquanto a virtual, simulada pela memória de armazenamento, se encarrega das tarefas em segundo plano”, destaca Rivelino.