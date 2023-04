Aprenda a usar o Modo Escuro do Nubank

Bianca Bellucci

O Modo Escuro do Nubank chegou ao aplicativo na última quinta-feira (20 de abril). O recurso escurece a interface com o objetivo de diminuir o esforço ocular em locais com baixa luminosidade ou durante a noite. Além disso, a funcionalidade pode ajudar clientes com fotossensibilidade e baixa visão, devido ao seu maior contraste.

A opção já está liberada tanto para dispositivos com sistemas operacionais iOS, quanto para Android. Por padrão, o app seguirá a configuração escolhida pelo cliente nos ajustes do telefone. Mas também é possível customizar a interface do programa de forma paralela. Veja no tutorial como usar o Modo Escuro do Nubank por meio das configurações.

1. Abra o aplicativo do Nubank. Em seguida, dê um toque em seu avatar, que aparece no canto superior esquerdo da tela.

2. Clique em “Aparência”.

3. Selecione “Modo Escuro” e o aplicativo ficará com a interface escurecida.

Veja em capturas como usar o Modo Escuro do Nubank. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android:

