Academia de Hollywood anuncia data da festa do Oscar 2024

24/04/2023 | 13:41



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a data de entrega do Oscar em 2024. A 96ª edição vai acontecer no dia 10 de março de 2024, novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A festa será o ponto final de um processo que começará no dia 15 de novembro de 2023, quando termina o prazo para a definição das categorias gerais que estarão na disputa.

A votação dos cerca de 9 mil eleitores deve começar no dia 14 de dezembro, terminando quatro dias depois. A chamada shortlist, ou seja, a lista com os primeiros finalistas, será anunciada no dia 21 de dezembro.

O primeiro grande evento do Oscar acontecerá na terça-feira, 23 de janeiro de 2024, quando serão anunciados os finalistas para a grande festa de março.

Em 2023, o grande vencedor foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que recebeu o Oscar de melhor produção.