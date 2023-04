Zilu Camargo nega botox, mas confirma cirurgia plástica: Estou com a boca dura

24/04/2023 | 13:11



Sem papas na língua, Zilu Camargo usou as redes sociais no último domingo, dia 23, para explicar o motivo de estar sumida da web. Em vídeo, a empresária disse que fez um procedimento na gengiva e ainda rebateu críticas de internautas.

- Estou um pouco sumida porque fiz uma cirurgia grande na minha boca. Fui fazer um canal de dente e tive um problema sério. Como todo mundo diz que aqui é problema mexer com o dente... E realmente é porque eu tive um problema sério no canal. Tive que fazer uma cirurgia grande essa semana e tive que me ausentar por uns dias das redes sociais. Mas estou aqui de volta e quero contar muito com vocês no Coisas de Zilu, que logo, logo vem novidades maravilhosas. Não me abandonem. Estou de volta!

Na mesma hora, alguns seguidores apontaram que ela havia feito botox no rosto:

Aí tem botox, minha gente. Quase nem abre a boca, escreveu uma internauta.

E Zilu respondeu:

Acabei de dizer que fiz uma cirurgia na gengiva e estou com a boca dura meu amor. Não tenho botox, mas fiz cirurgia plástica sim.

Outra pessoa, então, escreveu:

Te admiro, mas para de mexer no rosto. Você é admirável. Forte, levantou um homem em sua carreira, suportou muita coisa. Não precisa disso. Deixa suas rugas aparecerem, as bochechas caírem. Ficará linda. Não é ofensa. Tenho 63 anos de idade e não quero mexer no meu rosto. Quero envelhecer naturalmente. Esses procedimentos vão tirando nossas características. E deixo quem quiser falar. Preciso estar bela interiormente. Nós não precisamos disso. Talvez te falem que ficou linda pra agradar. Você já é linda. Não faz mais nada. Não precisa. Temos que aceitar a idade biológica. Nada vai fazer nos parar de envelhecer.

E a ex-esposa de Zezé Di Camargo voltou a se pronunciar:

Não mexi no meu rosto. Fiz uma cirurgia no meu queixo que estava muito ruim e não me arrependo, porque ficou ótimo.