Lexa desabafa sobre dívida de mais de três milhões de reais de MC Guimê

24/04/2023 | 13:11



Mais um capítulo chegou na polêmica de Lexa e MC Guimê envolvendo a dívida de mais de três de milhões de reais do cantor. Depois do vídeo publicado pelo ex-BBB, em que ele afirma ter confiado nas pessoas erradas, agora foi a vez da cantora se manifestar.

Lexa explicou a história por meio de seus Stories e contou que nunca assinou o contrato pelo qual a dívida está sendo cobrada. A cantora completou afirmando que já não mora mais nessa mansão há muito tempo:

- Eu não assinei contrato nenhum, mas cuidado quando assinarem! Leiam e releiam contratos, gente, depois você se lasca todo e sai perdendo. Já saí dessa casa há anos! Essa casa foi o maior erro da minha vida! Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas. A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação, a planta dela está toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pagado a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê. Eu nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora eles virem pagar de santos também não dá, né!

A cantora foi criticada por alguns internautas por estar falando de MC Guimê, e Lexa rebateu que não estava falando mal do funkeiro:

- Jamais, pelo amor de Deus. Pelo contrário: o pronunciamento dele, eu concordo completamente com tudo o que ele falou. Só estou mostrando o meu lado na situação e as minhas conquistas também! Toda hora coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, que maré. Agora falei: vou mostrar minhas conquistas, as coisas boas que eu faço, porque só querem ficar me massacrando.

Mais tarde, Lexa compartilhou uma frase desabafando no Twitter:

Sigo sem um dia de paz.

Novos ares

Lexa compartilhou em seu Instagram que ela está reformando uma casa, que comprou e vai ficar pronta somente em 2024. A cantora ainda contou que não teve nenhum problema para assinar o contrato de seu novo lar:

- Eu comprei uma casa e ela vai ficar pronta no final do ano que vem. Graças a Deus, essa casa que eu comprei está toda certinha, não foi trambique que fizeram antes, documentação certa, sabe? Tudo certo. Não entrei numa barca furada, graças a Deus. Porque tem muita gente aí vendendo casa barca furada, tá, gente? Loucura.