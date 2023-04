Sandra Annenberg é surpreendida com recado fofo da filha, Elisa

24/04/2023 | 13:11



Sandra Annenberg recebeu uma surpresa daquelas da sua filha, Elisa Paglia, que está estudando artes cênicas em Nova York. O momento aconteceu durante a participação da jornalista no Domingão com Huck, no último domingo, dia 23.

Uma das juradas do Dança dos Famosos ao lado de Fátima Bernardes, Sandra foi surpreendida com um plantão extraordinário da herdeira, que veio com informações importantes à mãe.

- Boa tarde, mãe! Venho em edição extraordinária, daqui de NY, em meio à época das minhas provas finais, para dar uma notícia de extrema importância: eu estou com saudades! Voltou a esfriar e eu chamei a nova planta que comprei de Eva. Chego em São Paulo em menos de um mês e não vejo a hora de passar três meses em casa. Até logo. De Nova York para a minha mãe.

Após ver a filha, Sandra contou que ainda faltam dois anos para a conclusão do curso da filha. Vale pontuar que Elisa é fruto do casamento da jornalista com Ernesto Paglia.