Príncipe Harry deve sentar longe de membros reais em coroação do Rei Charles III

24/04/2023 | 13:10



O Príncipe Harry está na lista de convidados para a coroação do Rei Charles III que acontece no dia 6 de maio, mas parece estar indo apenas para cumprir suas obrigações familiares. Isso porque, segundo informações compartilhadas pelo Daily Mail, o príncipe deve se sentar bem longe dos outros membros reais.

Para ser mais específico, o Duque de Sussex deve ficar próximo a uma porta de saída, pois assim pode deixar o evento sem chamar a atenção quando desejar. O jornal ainda aponta que o motivo de Harry desejar evitar o irmão e o pai pode ser o desafeto de Meghan Markle com Rei Charles III.

A Duquesa de Sussex enviou uma carta ao monarca britânico, falando sobre seus sentimentos do polêmico comentário que um membro da família teria feito sobre a cor de pele de seu primeiro filho, Archie.

Segundo o ex-mordomo da família real, Paul Burrell, a reconciliação do casal com a monarquia britânica parece estar bem longe de acontecer. O profissional relembrou que a publicação do livro Aquele Que Sobra também causou uma rachadura no relacionamento entre Harry, William e Charles.

- Ele [Harry] não quer ficar muito tempo perto deles [família], contou Burrell ao GB News. - Não há nenhuma chance de reconciliação nos próximos meses, temo que ele [Harry] terá uma recepção bastante fria dos membros de Windsor.