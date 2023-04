Larissa admite paixão por Fred Desimpedidos no BBB23: - Tudo muito intenso

24/04/2023 | 13:10



Larissa teve a chance de voltar para o BBB23 depois da repescagem, mas foi eliminada pela segunda vez no último domingo, dia 23, pelo público. A sister foi a última a deixar o reality que agora segue para a grande final, mas é claro que não podia faltar aquela conversinha do Café Com Eliminado, né?

Sentando pela segunda vez de frente com Ana Maria Braga, a professora de educação física se mostrou bastante feliz em ver as amigas seguirem para o top 3 do confinamento e analisou o seu próprio jogo ao lado da edição. No bate-papo, Lari ainda falou sobre o destaque que Amanda tem ganhado entre o público do programa:

- Pelo jeito a Amanda está se destacando, ela tem chances de levar o prêmio. E acho que a Aline [Wirley] e a Bruninha [Griphao]... Eu não sei opinar muito.

Apesar de não ter certeza sobre quem vai levar os dois milhões e 88 mil reais para casa, valor histórico do reality, Larissa prometeu que vai continuar torcendo pelas três amigas e vai ficar orgulhosa por ter participado dessa trajetória.

A ex-sister confessou que entende que cometeu alguns erros ao longo de sua passagem pelo programa e deixou que alguns assuntos de outros participantes afetassem ela também:

- Eu acabei deixando afetos falarem mais alto, levei coisas para o coração. Então acho que teve a parte jogadora, da Larissa do começo, e aí depois um pouco mais retraída na forma de jogar. Então vamos dar um oito para cada uma? Não foi dez, mas também não foi tão ruim assim.

E como não falar de Bruno Desimpedidos?

Dentro do confinamento, Larissa e Fred Bruno, ou Fred Desimpedidos, viveram um affair recheado de muito romance e troca de beijos. E claro que não dava para não falar sobre, né?

Ao ser questionada sobre paixão, a professora de educação física admitiu que o coraçãozinho ficou balançado pelo influenciador e revelou:

- Me apaixonei sim. O Big Brother intensifica muito as coisas, sabe? Talvez aqui a gente demoraria muito tempo para ter a aproximação que a gente teve. [...] É tudo muito intenso, sabe?

Larissa ainda confessou que sentiu uma forte conexão com Fred desde o início do confinamento. Será que o casal vai continuar depois do programa?