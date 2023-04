Dirigente do BCE diz não descartar alta de 50 pontos-base nos juros em maio

24/04/2023 | 13:00



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou que a autoridade monetária não descarta uma alta de 50 pontos-base nos juros no encontro de maio, a depender da evolução dos indicadores macroeconômicos. "Eu diria que está claro que mais aumentos de juros são necessários, mas o tamanho dos aumentos de juros dependerá dos dados recebidos", explicou, em entrevista ao Politico, cuja transcrição foi divulgada nesta segunda-feira, 24, no site do BCE.

Schnabel argumentou que ainda é muito cedo para "declarar vitória" contra a inflação na zona do euro.

Segundo ela, o núcleo inflacionário deve atingir o pico nos próximos meses. "Se o núcleo da inflação está atingindo um pico, mas permanece muito alto e muito persistente, o conteúdo de informação desse ponto de dados pode ser relativamente limitado", ponderou.

A dirigente acrescentou não ver sinais de uma recessão no horizonte do bloco europeu, apesar das incertezas relativas ao setor bancário.