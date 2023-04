4 dicas para ter um smartphone pronto para viajar

Publieditorial

27/04/2023 | 10:55



Como não se preocupar com o seu smartphone na hora de fazer aquela viagem programada há meses com tanto afinco e carinho? Malas prontas, documentos prontos, e o celular? Será que aquele objeto indispensável à vida do ser humano está realmente preparado para registrar todos os momentos tão aguardados por toda a família?

Ter um celular nos dias de hoje deixou de ser apenas uma necessidade, mas também é sinônimo de praticidade para aqueles que viajam pelo Brasil e exterior. Registrar momentos através de vídeos não é mais uma função exclusiva das máquinas fotográficas, que passaram a dividir espaço e atenção com os smartphones.

É claro que não podemos comparar a resolução e qualidade final das fotos feitas por câmeras profissionais com os celulares de empresas como iPhone e Samsung, porém, nos dias de hoje, sabemos que existem diversos modelos no mercado que respondem bem à necessidade dos seus clientes viajantes.

Um Aliado Para Entretenimento e Jogos Online

Se vai viajar para se divertir saiba que os dispositivos móveis permitem entretenimento total na palma da mão, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com eles, é possível passar bons momentos de diversão enquanto está viajando.

Atualmente, a maioria dos cassinos online possui um aplicativo dedicado, ou então permite jogar através do navegador com os mesmos recursos e a mesma experiência do computador.

Independentemente do seu aparelho, só é necessário ter uma boa conexão à internet e escolher um bom cassino online para tornar essa experiência ainda mais imersiva. Assegure que está jogando no site certo pesquisando quais os cassinos online confiáveis no Brasil. A empresa que escolher deve ser licenciada e registrada em algum órgão ou autoridade regulatória confiável no exterior (Curaçao e Gibraltar são algumas delas).

Tenha em mente que se você fizer as transações através do telefone móvel, o cuidado precisa ser ainda mais redobrado, já que sites fraudulentos podem entrar em apps e contas no seu aparelho, e então você terá sérios problemas futuros.

Confira nossas dicas para evitar surpresas indesejadas durante aquela viagem especial tão aguardada. Evite transtornos e contratempos que podem atrapalhar a sua viagem.

1. Assegure a limpeza e o armazenamento do telefone celular

Sabe quando você percebe que seu celular está com pouco armazenamento ou então começa a ficar lento? E você verifica o armazenamento interno e nota que a capacidade para estocar fotos e dados já está no limite? Pois é. Antes de viajar, é preciso verificar se isso não está prestes a acontecer.

Separe então as fotos que não serão necessárias na viagem e coloque-as na nuvem. Desta maneira, você abrirá espaço para novas fotos. Além disso, as fotos estarão organizadas em pastas. Você pode também remover os apps que não serão usados na viagem, pois apps não usados consomem mais bateria e dados.

2. Leve um celular extra carregado

Esta dica é uma das mais usadas pelos viajantes! Ter um celular extra para eventualidades é de grande ajuda. Tenha também um carregador portátil junto a você, no estilo power bank. Estes são úteis na hora em que você precisa viajar para longe e sabe que não haverá lugar para recarregar o telefone.

3. Utilize capa para celular

Além de uma capa protetora para celular, se você vai viajar para algum lugar de praia ou piscina, ou se sabe que pode chover, é aconselhável levar uma capa a prova d’água. Invista então em uma capinha impermeável para proteger seu aparelho de poeira, areia e vento.

4. Proteja seu celular contra roubos e furtos

Um dos maiores pesadelos e medos de quem viaja é ter seu celular roubado ou furtado. Todas as informações da vida de uma pessoa podem estar ali, armazenados no celular. E ninguém está a salvo disso acontecer, seja no Brasil ou no exterior. Então, antes de viajar, ative a função Encontre meu telefone (disponível para Android ou iPhone).

Um outro item que pode salvar sua viagem é verificar se seu aparelho possui seguro. É possível contratar um seguro e ter uma apólice oferecendo cobertura própria para este tipo de bem. Se isto faz sentido para você, vale a pena checar com a sua operadora se é válido ter este tipo de proteção.

Agora que já está a par de algumas coisas que pode fazer, confira se tudo está no lugar antes de viajar. Esperamos que essas dicas possam ajudar você a preparar uma viagem sem transtornos por conta de um aparelho móvel.