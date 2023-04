Viagem de cruzeiro – 15 dicas essenciais para quem vai pela primeira vez

Paulo Basso Jr.

Se você está planejando sua primeira viagem de cruzeiro, é importante lembrar que esta é uma experiência diferente e que agrada muita gente, mas há algumas coisas que devem ser levadas em consideração antes de embarcar, para garantir que tudo corra bem.

Estudar os portos com antecedência, comprar pacotes que atendam a suas necessidades e prestar atenção no que colocar na mala, por exemplo, é fundamental para curtir ainda mais os dias a bordo. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a planejar a sua viagem de cruzeiro e aproveitá-la ao máximo.

10 dicas para uma viagem de cruzeiro

As principais dicas para quem vai fazer uma viagem de cruzeiro pela primeira vez são:

Confira cada uma das dicas em detalhes:

Faça consultas e reservas com quem entende

Divulgação Muitos navios têm shows grandiosos na programação

Consultar alguém que já tenha viajado algumas vezes ou um agente especializado em navios pode ser uma vantagem imensa para os viajantes que estão indo a uma viagem de cruzeiro pela primeira vez.

Eles podem ajudá-lo a escolher o navio mais adequado às suas preferências e necessidades, além de cuidar de todos os detalhes, como reserva de excursões em terra e restaurantes a bordo. De quebra, podem passar detalhes dos transatlânticos, como as experiências de lazer e shows disponíveis a bordo.

Considere os custos para chegar ao porto de embarque

Se você mora perto do porto em que irá embarcar e desembarcar, saiba como chegará lá para o embarque e como voltará ao fim da viagem de cruzeiro. Considere custos como táxi, motorista de aplicativo, estacionamento e pedágios, conforme o caso. Planeje chegar ao porto de partida com antecedência para minimizar qualquer estresse da viagem.

Caso não more onde o navio vai partir, planeje uma experiência mais relaxante e chegue ao menos uma noite antes da partida do cruzeiro. Mais do que explorar a cidade que abriga o porto de partida e a área circundante, você terá mais chances de embarcar mesmo que o avião que o levará até lá atrase, por exemplo (ou ainda que você tenha algum imprevisto caso siga de carro ou ônibus).

Planeje antecipadamente

Para aproveitar ao máximo sua viagem de cruzeiro, a organização é fundamental. Reserve as atividades e passeios em terra com antecedência, especialmente se houver algo que você está particularmente ansioso para experimentar. A maioria das companhias de cruzeiro tem aplicativos que mostram todas as atividades a bordo. Baixe-os, pois isso também será fundamental para sua experiência dentro e fora do navio, inclusive durante o check in.

Outra vantagem de se planejar com antecedência é calcular os custos da viagem. A bordo, os produtos e as despesas extras são cobrados em dólar ou, ao menos, com valores dolarizados. Portanto, tudo que você puder antevir, será melhor para não ter surpresas negativas na hora do check out.

Pesquise a companhia de cruzeiro e o estilo do navio

Cada companhia de cruzeiro oferece uma experiência única a bordo, com diferentes opções de entretenimento e gastronomia. Alguns navios têm uma experiência mais agitada, enquanto outros são mais relaxantes.

Pesquise e descubra qual empresa de cruzeiro tem a vibe que mais combina com você. Entre as companhias mais famosas estão MSC, Costa Cruzeiros, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line e Disney Cruises. Veja como é viajar de cruzeiro em transatlânticos como o Disney Dream, o Norwegian Prima e o Harmony of the Seas.

Estude os portos com antecedência

Muitos passeios em terra estão incluídos em cruzeiros de luxo, mas nos regulares é mais difícil. Por isso, é importante fazer pesquisas e reservar os tours antecipadamente. Se as excursões do navio forem muito caras, pesquise opções independentes em terra.

Caso se sinta confortável, descubra se há ônibus ou transporte local na área para fazer passeios por conta. Mas sempre esteja ciente do horário de partida do navio, para não ficar para trás.

Escolha a cabine com cuidado

Divulgação Cabines com varanda são mais indicadas

Ao reservar sua cabine, escolha a acomodação com base nas suas necessidades específicas. A localização é importante. Se você tem dificuldade em caminhar, certifique-se de escolher uma suíte que esteja perto das áreas que você mais frequentará.

Caso viaje em família, considere as facilidades que seriam mais convenientes para vocês. Lembre-se, a cabine será sua casa durante a viagem, então pense no que é importante para você.

Para itinerários mais longos ou para quem deseja passar mais tempo na acomodação, considere os quartos maiores, com mesa de jantar e varanda. As cabines internas, em geral, são mais claustrofóbicas e não indicadas para quem viaja de cruzeiro pela primeira vez.

Identifique os gastos a bordo

Os cruzeiros podem parecer mais caros quando você começa a pesquisar, mas muitos itens a bordo já estão incluídos no pacote, como até cinco refeições diárias. Sempre calcule o “custo total” do cruzeiro ao fazer comparações. Os preços mais baratos podem ser enganosos e raramente representam o melhor valor.

Por isso, considere também opções all inclusive, para gerenciar melhor os custos adicionais, como os das bebidas. As linhas de cruzeiro de luxo, como Oceania, Azamara, Silversea e Regent Seven Seas costumam oferecer pacotes mais completos.

Saiba o que levar na mala

É muito importante conhecer o perfil do navio no qual você irá embarcar antes de decidir o que levar na mala. Alguns cruzeiros são caracterizados pela informalidade, enquanto outros são mais formais.

De forma geral, vale levar, para o dia, roupas e calçados esportivos. Como é proibido usar roupa de banho nos restaurantes e nos corredores, é imprescindível também o uso de saída de praia ou camiseta e sandálias.

Para a noite, recomenda-se o uso de traje esporte fino. É sempre bom ter um agasalho leve à mão, mesmo no verão, pois o ar-condicionado nos ambientes internos é forte.

Fora isso, coloque na bagagem de mão uma muda de roupa, traje de banho e artigos de toalete. Assim, quando embarcar, você não terá de esperar sua mala chegar à cabine (isso pode demorar um pouco) para ir à piscina e conhecer o navio. Recomenda-se, ainda, levar na bagagem de mão objetos de valor, como máquina fotográfica, documentos e joias.

Tenha todos os documentos em mãos

Para embarcar em um navio, é preciso apresentar o voucher (muitas vezes por meio do aplicativo da companhia marítima) do cruzeiro concedido pela operadora ou armadora durante a compra do pacote. Caso a viagem seja realizada em águas brasileiras, você precisará de um documento original válido em todo o território nacional (passaporte, RG ou CNH).

Crianças com até 11 anos podem apresentar a Certidão de Nascimento. Menores que viajam com apenas um dos pais precisam apresentar uma autorização com firma reconhecida do pai ou da mãe que não embarcará.

Nos navios que seguem para os países do Mercosul, o passageiro deve portar passaporte válido ou RG em bom estado com, no máximo, dez anos de emissão. Em outros destinos internacionais, o embarque será liberado após a apresentação do passaporte original válido e, caso um dos países visitados durante o roteiro exija, visto válido e certificado de vacinação (caso exigido).

Prepare-se para o embarque

O check-in em terra costuma ser encerrado uma hora e meia antes da partida do navio. O ideal é consultar com atenção o horário de início do cruzeiro e estar no terminal ao menos três horas antes do embarque, para evitar contratempos.

No momento do check-in, é necessário apresentar um cartão de crédito (caso não o tenha anexado no aplicativo da companhia) – algumas companhias exigem que seja internacional.

A partir daí, você receberá um cartão de identificação, que será o seu documento no navio, tanto para embarque e desembarque quanto para entrar no quarto e consumir a bordo. Guarde esse cartão e apresente-o quando solicitado.

Apresente-se para o exercício de segurança

Para atender a normas internacionais, logo no início do cruzeiro os passageiros são convocados, por alto-falantes e pelos tripulantes, a fazer o exercício de segurança obrigatório. Alguns navios executam o procedimento pela TV da cabine, mas a maioria destina os passageiros para áreas específicas.

Costuma ser rápido. Preste atenção às instruções. Vale saber que os navios estão entre os meios de transporte que menos sofrem acidentes no mundo.

Respeite os horários

Seja sempre pontual em relação aos horários do navio, especialmente na volta para a embarcação depois de uma parada em terra firme. É que os transatlânticos não perdoam atrasos. Mesmo faltando gente a bordo, eles se mandam sem dó nem piedade.

Se a responsabilidade pelo “esquecimento” for da empresa que organizou o passeio, o turista será levado ao próximo porto de escala com tudo pago, entre outras compensações. Se a culpa for do próprio passageiro, porém, ele terá de cuidar do traslado e arcar sozinho com todos os custos.

Como são as refeições em uma viagem de cruzeiro

Divulgação Alguns navios têm turnos fixos para as refeições

A maior parte dos pacotes de cruzeiros inclui cinco refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia). Há também os que adotam o regime de alimentação all inclusive.

Nos navios maiores, é comum que o jantar no restaurante principal seja dividido em turnos. Durante o check-in, você será questionado e informado a respeito do seu horário e a mesa para a qual deve se dirigir. Algumas embarcações também têm restaurantes que exigem reservas, o que pode ser feito pelo aplicativo da companhia.

Nos restaurantes, em geral, são servidos pratos bem elaborados e há boas opções de vinhos e outras bebidas. É proibido o consumo a bordo de alimentos e bebidas adquiridos fora da embarcação. A tripulação está autorizada a recolher esses volumes.

Como lidar com possíveis enjoos

Os navios mais modernos contam com estabilizadores para minimizar grandes oscilações e, consequentemente, enjoos. Se ainda assim você se sentir mal, ingira mais alimentos sólidos (como massas e pães) do que líquidos. Também é possível pedir remédios para a tripulação.

Depois do primeiro dia a bordo, é mais fácil se acostumar com os balanços. Além disso, não se esqueça de levar de casa os medicamentos que usa normalmente, principalmente se estiver fazendo algum tratamento.

Os navios das principais armadoras do mundo contam sempre com um ambulatório médico. Outras dicas para não ter problemas são: evitar o uso de banheiros coletivos e lavar as mãos com frequência.

Prepare-se para o desembarque

Os preparativos para o desembarque devem começar na noite anterior à chegada do navio ao porto final, quando as malas devem ser deixadas do lado de fora da cabine.

As bagagens têm de estar com as etiquetas entregues pelos funcionários durante a recepção ou ao longo do cruzeiro – as cores representam a ordem de desembarque de um grupo de pessoas. Lembre-se de retirar das malas documentos e outros itens de valor.

Além disso, guarde na bagagem de mão roupas e outros objetos pessoais para a última noite do cruzeiro. Na hora de deixar o navio, siga para o ponto de encontro (que o passageiro saberá por meio de um informativo), retire seu documento de identificação retido no check-in e aguarde a ordem de saída.

Ao chegar ao galpão onde as malas são entregues, o próprio passageiro deve procurar por sua bagagem (sobretudo no Brasil, já que a legislação portuária impõe esse procedimento). Depois disso, todos são liberados.