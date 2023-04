IPVA 2023: ferramenta gratuita lembra motorista de pagar o imposto

Da Redação

Do 33Giga



24/04/2023 | 11:55



A Zapay, fintech de tecnologia e pagamento de débitos veiculares, está lançando de forma inédita no setor automobilístico o “Lembrei do IPVA”. Trata-se de uma ferramenta gratuita que avisa os condutores sobre a data de vencimento deste tributo, para que eles possam se planejar financeiramente, não pagar juros por atraso e dirigir com tranquilidade.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Vale destacar que o Brasil contabilizou em janeiro mais de 70 milhões de inadimplentes, segundo levantamento do Serasa, e decisão recente do STF autoriza que pessoas com dívidas em atraso possam perder documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação CNH.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo pago anualmente por proprietários de veículos para o Estado. O contribuinte que deixar de pagar, além de sofrer multa, fica impedido de licenciar o veículo, estando sujeito a apreensão deste bem, podendo ficar inscrito na dívida ativa do Estado e nos cadastros de inadimplentes.

Como funciona o Lembrei do IPVA

O usuário deve acessar o link https://www.lembreidoipva.com. br/ e informar a placa do seu veículo e um e-mail de contato. Na mesma hora, o motorista já visualiza todos os vencimentos do IPVA 2023 em aberto e pode adicionar os lembretes em sua agenda Google Calendar.

Os lembretes de vencimento seguem alguns critérios: será avisado apenas o IPVA 2023 cota única e cota parcelada, sendo que cada data terá um link para o usuário incluir um lembrete na agenda.

O lembrete do Google Calendar vai estar configurado da seguinte forma:

um dia antes do vencimento do IPVA

no horário das 10h às 15h

com título personalizado, com o nome do débito e a placa do usuário, como: Meu IPVA (3a. Cota) 2023 vence amanhã! Placa PAD 2324

a notificação do lembrete vai estar configurada para lembrar o motorista 10 minutos antes (ou seja às 9h50) do dia do vencimento.

Em casos específicos, como se o IPVA ou as cotas de 2023 já estiverem vencidas, ou se o veículo for isento do pagamento desse imposto, há uma página própria com orientações da Zapay para os motoristas.

A atenção do motorista deve ser redobrada nas orientações pois o custo do IPVA é variável. Depende do veículo por ser feito com base na alíquota sobre o valor de mercado definido pela Tabela FIPE, e de acordo com o estado, pois cada DETRAN tem autonomia para definir essa alíquota.

Além disso, cada DETRAN define o calendário de vencimento do pagamento deste tributo, sendo os dígitos finais da placa do veículo a referência utilizada.

A Zapay disponibiliza em seu site e app a opção para consultar e quitar o IPVA de forma segura e rápida, com opções de parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Mas também é possível pagar os débitos em agências lotéricas ou em bancos tradicionais. Ou então pode-se utilizar o internet banking, débito agendado, aplicativos bancários e os terminais de autoatendimento.