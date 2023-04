Fim da parceria entre FIFA e EA Sports

Da Redação

Do 33Giga



24/04/2023



Muitos usuários passaram longas sessões jogando o FIFA desde o Playstation 1 até os consoles mais novos, o jogo marcou algumas gerações e do lado do Pro Evolution Soccer foram os jogos de futebol mais jogados no mundo todo.

Mas o FIFA 2023 foi o último FIFA pelo menos da maneira como conhecemos, isso pois a parceria entre a FIFA e a EA Sports que desenvolvia o jogo se encerrou, então não teremos outro jogo da entidade desenvolvido pela EA Sports.

O que nos resta é relembrar os clássicos dessa parceria de sucesso e aproveitar o FIFA 23 e acompanhar os próximos passos, já temos algumas informações sobre o futuro do game, veja tudo que está rolando.

Novo jogo da EA Sports

A Electronic Arts (EA) não perdeu tempo e já anunciou oficialmente o seu novo jogo de futebol que será chamado de EA Sports FC e prometem trazer muitas mudanças no seu jogo, aliás o CEO da EA deu fortes declarações acreditando que a marca FIFA atrasou a evolução do jogo.

Ainda não temos muitas informações sobre o EA Sports FC, a empresa irá trazer mais novidades em julho deste ano, o que sabemos é que a empresa pretende manter o Ultimate Team e o modo carreira no jogo.

Ligas como Premier League, La Liga e as principais europeias devem ser mantidas também, em torno de 30 ligas diferentes devem está no jogo, o campeonato brasileiro devido a direito de imagens não devem estar 100% no jogo, somente com times genéricos.

O jogo ainda não tem data de lançamento divulgado, mas por especulação EA Sports FC deve ser lançado no último trimestre de 2023 assim como era lançado o FIFA produzido pela EA Sports.

Novo jogo da FIFA

Assim que foi divulgado o lançamento do novo jogo da EA Sports, muitos pensaram que o jogo FIFA acabou, mas para a alegria de muitos fãs do game o jogo não vai acabar, teremos outros lançamentos do jogo.

O presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino já declarou que haverá outro jogo de futebol da FIFA para PC e consoles, sem citar a EA Sports, o presidente afirmou que será o melhor eGame entre os concorrentes.

Ainda não temos muitas informações sobre o novo FIFA, Gianni Infantino citou o FIFA 25 em uma de suas declarações, então provavelmente não teremos o FIFA 24, somente o FIFA 25 que deve chegar no segundo semestre de 2024.

Quem vai produzir o novo FIFA?

Com o fim da parceria da Eletronic Arts com a Federação Internacional de Futebol, abriu a possibilidades de outras empresas produzirem o jogo, ainda não temos informações de qual será essa empresa.

A Konami que é a maior rival da EA Sports, e perdeu o mercado com o crescimento da concorrente, poderia ter a marca no eFootball e recuperar espaço perdido, outra empresa que poderia ter a licença é a Strikerz que está produzindo um novo jogo de futebol, o UFL que chegará em breve.

Uma empresa que faz jogos esportivos muito bem e seria interessante ter a licença da marca FIFA seria a 2K, que ainda não produz jogos de futebol, mas produz excelentes jogos de esportes como a NBA 2K.

Uma nova rivalidade no mundo dos games

O FIFA produzido pela EA Sports estava dominando atualmente o cenário de jogos de futebol, o jogo teve um crescimento exponencial e a Konami que sempre fez frente e por muito tempo até foi a maior com o Pro Evolution Soccer, acabou perdendo mercado nas novas gerações de consoles.

Agora com o fim dessa parceria que durou 28 anos, podemos ter uma nova rivalidade no mundo dos games, movimentar o cenário e quem ganhar com isso será os apaixonados por jogos de futebol.

O EA Sports FC sai na frente por ser o primeiro jogo a ser lançado, contar com os modos de jogos já conhecidos, mas a marca FIFA sempre é pesada e promete bons jogos, resta aguardar para sabermos o melhor jogo.