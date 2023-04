Bia Zaneratto se inspira no irmão com Síndrome de Down para escrever história no futebol

24/04/2023 | 11:20



Maior artilheira da história do Palmeiras, capitã, nome praticamente garantido na Copa do Mundo feminina de 2023. Essa é Bia Zaneratto. Acostumada a chamar muita atenção pelos gols, assistências e tudo que faz dentro de campo, a atacante não esconde o que a motiva para, a cada dia e jogo, colocar cada vez mais seu nome na história da modalidade. A razão de tudo é seu irmão Heitor

"Minha relação com o Heitor é a melhor possível. Ele é um menino incrível e me inspira a ser melhor a cada dia. Penso em conquistar meus objetivos para dar orgulho a ele. Afinal, ele é uma grande inspiração pra mim. Acredito que todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecê-lo se apaixonam. Ele é uma criança muito feliz, que tem muito amor pra dar. O Heitor nos ensina muito todos os dias e com certeza ele é minha maior inspiração e sempre que posso ter ele por perto é um momento especial pra mim, como foi na final do Paulista. Costumo dizer que ele é meu campeão, portanto, minha relação com ele é de muito amor e eu tenho ele como minha inspiração", explicou Bia.

Heitor é figurinha carimbada nas redes sociais de Bia Zaneratto e do time feminino do Palmeiras. O jovem, que tem síndrome de down, sempre marca presença nas conquistas e nas comemorações da jogadora com a camisa do Palmeiras. Em 2022, Bia Zaneratto fez história com o time paulista ao ser a jogadora responsável por levantar o primeiro título de Libertadores feminina da história do clube e Heitor fez parte da festa. Na virada do ano para 2022, foi o irmão da atacante que, através das redes sociais do clube, confirmou a renovação de contrato da atleta com o time alviverde.

"Minha família é tudo pra mim. É difícil mensurar a importância deles em palavras, mas eu diria que eles se mostram importantes quando a situação está complicada e penso que não sou capaz de fazer algo. É neste momento que vejo em minha família a força e a importância que eles têm em minha vida. Afinal, eles sempre estão me incentivando e me lembrando que sou capaz de fazer tudo que eu quiser e que posso contar com eles pra isso. A minha decisão de permanecer no Brasil passou muito por essa minha proximidade com eles. Após ter ficado tanto tempo distante senti que era o momento de ficar um pouco mais próximo deles", tentou explicar a jogadora.

Vale lembrar que, mesmo tendo começa a disputar campeonatos da categoria adulta muito cedo e tendo chegado na seleção brasileira aos 16 anos, Bia Zaneratto passou muitos anos de sua carreira atuando na Coreia do Sul e, por conta disso, acabou desconhecida de parte do grande público.

NOME NA HISTÓRIA DO PALMEIRAS E SONHANDO COM A COPA DO MUNDO

Em 2022 Bia Zaneratto colocou seu nome na história do Palmeiras. Após a retomada das atividades do departamento de futebol feminino, o time alviverde passou a se estruturar a cada ano e teve no último seu melhor ano da história. Na última temporada, a equipe alviverde foi campeã do Paulista, campeão da Libertadores e semifinalista do Brasileiro.

Não contente em entrar na história do clube "apenas" em 2022, Bia Zaneratto se tornou a maior artilheira do clube na atual temporada. Com 42 gols em 59 jogos com a camisa do Palmeiras, a Imperatriz, como a jogadora é chamada pela torcida da equipe, cravou o nome na história do clube.

"Poder fazer parte da história do Palmeiras é conseguir realizar meu sonho de criança. Me sinto muito feliz e honrada por tudo que conquistei e pelo carinho da torcida. Entretanto, sei que ainda posso contribuir muito para o clube e, com isso, conquistar ainda mais títulos e escrever cada vez mais meu nome no Palmeiras", disse Zaneratto.

Com o nome já garantido na história do clube, Zaneratto busca o que pode ser o maior feito da história do futebol feminino brasileiro. Presente no grupo que esteve na Copa do Mundo de 2019, na França, a atacante se consolidou como uma das atletas de confiança de Pia Sundhage desde a chegada da treinadora e, por conta disso, é vista como nome certo na lista de atletas para o mundial deste ano, que será na Austrália e Nova Zelândia.

Aos 29 anos e tendo 13 de seleção brasileira principal no curriculum, Zaneratto não esconde que sabe do momento que vive na equipe de Pia. Apesar de ter se machucado na última data fifa, quando o Brasil empatou com a Inglaterra e venceu a Alemanha, a atacante sabe o que é possível para as brasileiras do outro lado do mundo.

"Nenhuma Copa do Mundo é fácil e sabemos disso. Por esse motivo, todas as atletas brasileiras estão se preparando muito em seus respectivos clubes e, claro, na seleção brasileira. Acredito que a Pia está montando um grupo forte e, com muito trabalho coletivo, conseguiremos coisas boas no Mundial. O torcedor pode esperar muita entrega em todos os aspectos do jogo de todas as atletas envolvidas na disputa. Acredito que, por algumas de nós estarmos mais experientes, poderemos alcançar resultados melhores que na última edição e buscar entrar para a história. Estamos trabalhando pra isso" finalizou a atacante.