Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao recebem passaportes para a final do BBB23

24/04/2023 | 11:10



Na reta final do BBB23, as finalistas estão com os nervos à flor da pele e prontas para ver quem vai leva o prêmio máximo para casa. Na madrugada desta segunda-feira, dia 24, logo depois que Larissa foi eliminada, Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao receberam os passaportes para embarcarem na ultima etapa do jogo.

Em seguida, as sisters abriram uma garrafa de champanhe no meio da sala e brindaram à beça. Tempos depois, o trio foi para a área externa relembrar os momentos marcantes da trajetória de cada uma durante a temporada.

- Você surpreende a gente. Eu sabia desde o começo. Essa mulher tem muita coisa aí dentro. Sua caminhada e o quanto você foi se transformando, dando espaço pra essa mulher que sabe o que quer, que tem comprometimento com o que quer. Você é doce, extremamente engraçada. Você é luz. Que amiga que você é. Você é linda, disse Aline para Amanda.

E Bruna ainda completou:

- Que história linda. Sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém, seguindo seu coração. Você tem que ter muito orgulho.

Depois foi a vez de Amanda e Aline falarem de Bruna:

- Brunete é uma borboleta aqui dentro. Talvez a pessoa que mais se transformou aqui dentro foi você. Numa pessoa que você já tinha dentro de você. Via você muito fechada e defensiva com todo mundo. Abriu suas asas. Você é uma pequena grande mulher. Você tem um brilho dentro que você ofusca, afirmou a médica.

- Você é um furacão. Te amei de saída, desde o começo. É um furacão que vem tudo junto. Vai te deixando sem ar. [...] Você me ensinou tanto. Aprendi tanto com você. Você é uma mulher tão consciente. Atenta a tudo o que está acontecendo. Você é encantadora. Você é indomável, disse a ex-Rouge.

Por fim, a cantora recebeu alguns elogios:

- Aline Wirley é fortaleza. Uma das pessoas que eu conheço com maior sabedoria e resiliência que já encontrei. Você tem uma doçura pra falar. Assuntos tão importantes de maneira tão doce. Você não deixa que sua cicatrizes te definam. Você mostra que aquilo passou e agora sou essa pessoa aqui. Você é uma fortaleza. Você sabe as palavras certas pra falar. Você não agride as pessoa, disparou Amanda.