Santo André e Mauá disponibilizam cursos de grafite e educação artística

Matheus Veiga

do Diário do Grande ABC



24/04/2023 | 11:07



O Instituto GEA, com o apoio da Petrobras, realiza o Projeto Jovens Caminhos, que oferece cursos gratuitos nas áreas de informática e artes, para moradores de comunidades de Mauá e Santo André. A previsão é capacitar 280 pessoas em um período de dois anos, para que tenham mais oportunidades e visibilidade no mercado de trabalho, ou até mesmo no empreendedorismo.

É o que diz o gerente-geral da refinaria da Petrobras em Capuava, Raphael Franco de Campos. “O projeto Jovens Caminhos terá muita relevância na vida dessas pessoas, ao oferecer qualificação e possibilidade de inserção profissional a esses jovens e adultos. O projeto tem o potencial de promover melhoria na situação de vida de participantes em localidades muitas vezes vulneráveis, onde há falta desse tipo de oportunidade.”

Nesta primeira fase, os cursos gratuitos acontecem no centro de assistência social Cras Oratório, Casa do Hip Hop, Associação do Jardim Oratório e Beco Cultural, todos em Mauá.

“Estamos em uma região onde os índices de vulnerabilidade são muito altos. Quem participar desse projeto terá mais de chances de sonhar com uma boa oportunidade no mercado. Tenho certeza de que os cursos contribuem para a autoestima e qualificação profissional dos alunos”, relata Márcia Teixeira, coordenadora do Cras Oratório, de Mauá, um dos locais que receberão as aulas gratuitos.

O curso de informática e criação de sites conta com professores do Laboratório de Sustentabilidade da USP (Universidade de São Paulo) e terá quatro turmas, com aulas presenciais e on-line, e duração de seis meses cada.

O curso de educação artística e grafite, ministrado por artistas-educadores, terá oito turmas, de aulas presenciais, com duração de três meses cada turma.

“No momento estamos atendendo nove comunidades em Mauá e duas em Santo André, mas pretendemos desenvolver novos cursos em outras comunidades, a ideia é conversar com outros órgãos municipais para ajudar novas áreas”, afirma a presidente do Instituto GEA, Ana Maria Luz.

Além dos aprendizados técnicos, os alunos participarão de oficinas de cidadania, para levá-los a reflexão por uma sociedade mais justa através de valores éticos e socioambientais.

“O objetivo dos Projeto Jovens Caminhos, além de oferecer cursos que sejam do interesse dos jovens, é através das oficinas de cidadania também desenvolver neles uma consciência social, para que utilizem seus aprendizados nas aulas em benefício da comunidade em que vivem”, ressalta a presidente do Instituto GEA.

As inscrições no curso de informática e criação de sites já estão encerradas. Já o de educação artística e grafite estão abertas, com início das aulas em maio. Para cadastro e mais informações, há dois telefones: (11) 3058-1088 e (11) 99310-5510.