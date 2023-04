Taxas de juros operam estáveis em meio a dólar alto e yields de T-Notes em baixa

24/04/2023 | 09:54



Os juros futuros começam a semana estáveis em meio à leve alta do dólar ante o real e recuo dos juros dos Treasuries, num dia de agenda esvaziada. O investidor aguarda a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de audiência pública na Comissão de Assuntos econômicos (CAE) do Senado, na terça-feira, 25, para explicar o nível elevado da Selic, hoje em 13,75%.

Nesta segunda-feira, 24, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu a uma plateia de empresários brasileiros e portugueses, em Portugal, que o "Brasil tem um problema que é a taxa de juros muito alta".

Às 9h35 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2024 marcava 13,24%, de 13,22% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,97%, de 11,96%, e o para janeiro de 2027 operava estável a 11,94%. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,33%, de 12,32% no ajuste de quinta-feira (20).