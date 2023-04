Testamos: Por R$ 200, Haylou S35 ANC oferece bateria para a semana inteira

Bianca Bellucci

27/04/2023 | 08:55



A Haylou, marca chinesa especializada em produtos de áudio e dispositivos inteligentes, lançou o headphone Haylou S35 ANC em 20 de março. Apesar de não existir oficialmente no Brasil, a empresa enviou o item diretamente da China para os testes do 33Giga. Com boa qualidade de áudio, bateria duradoura e preço atraente, ele acabou agradando mais do que o esperado.

Primeiras impressões

Ao receber o Haylou S35 ANC, a impressão que dá é de que a experiência não vai ser a das melhores. Primeiramente porque há um erro cômico logo na embalagem. No lugar da cor “dark blue”, aparece escrito “drak blue” – segundo a marca, erro que saiu nas primeiras unidades, mas que já foi corrigido. E, ao retirar o produto da caixa, logo percebe-se que ele não é azul marinho, mas simplesmente preto.

O design, apesar de simples, entrega qualidade premium. A haste no topo é acolchoada e pode ser ajustada de acordo com o tamanho da cabeça do usuário. Os drivers recebem o mesmo conforto e ainda são dobráveis, para facilitar o transporte, e flexíveis, ajudando a encontrar o ângulo perfeito sob as orelhas.

Na hora de botá-lo para funcionar, por sua vez, mais um sinal vermelho. O manual conta com versões em chinês e inglês, só que a maior parte da segunda não foi traduzida. Isso fez com que essa repórter voltasse à era do PlayStation 2, quando os jogos piratas não vinham traduzidos e era necessário todo seu feeling para saber acessar o lugar certo.

Ainda bem que as funções do Haylou S35 ANC são bem parecidas com às de outros headphones. Assim, foi possível tirar a tarefa de letra e aproveitar todo seu desempenho.

Comandos de ponta

O grande destaque do Haylou S35 ANC está nas três opções de reprodução de áudio: Cancelamento de ruído, Transparente e Padrão. Na primeira, é possível desfrutar de músicas e chamadas sem interrupções ruidosas. Com a segunda, fica fácil de interagir com o espaço ao redor sem precisar retirar os fones de ouvido. Já a terceira permite ao usuário curtir o som enquanto fica atento ao ambiente. Todas entregam o que prometem.

É possível alterar entre um modo e outro por meio do botão presente no driver direito – identificado como ANC. Há mais dois comandos no local: controle de volume e liga/desliga (que também regula as faixas). Ainda estão disponíveis as entradas para cabo P2 e USB-C, além do painel touch.

O touch do driver direito, inclusive, merece um destaque só para ele. Isso porque ao segurar o dedo em cima do painel, você ativa temporariamente o modo Transparente, permitindo ouvir a música bem baixinha enquanto escuta o som externo do ambiente. Também é possível, ao tocá-lo três vezes, acionar a inteligência artificial do dispositivo conectado – Siri ou Google Assistente.

É válido ressaltar que todas as funções de botões e touch só estão disponíveis no modo Bluetooth. Caso o usuário esteja usando o cabo P2, elas ficam desativadas, sendo necessário acionar os comandos a partir do dispositivo.

Outros destaques

A autonomia da bateria do Haylou S35 ANC é um grande diferencial. O produto entrega até 60 horas de reprodução com as opções de cancelamento de ruído desligadas e até 40 horas com elas ativadas. Ao levar em consideração que a jornada de trabalho do brasileiro é de 8 horas, significa que é possível usá-lo durante os dias úteis sem precisar carregar – uma bela vantagem porque leva, em média, longas 2,5 horas para abastecê-lo por completo.

Ainda é válido ressaltar algumas qualidades do produto. O áudio é nítido e imersivo independentemente do volume. O microfone, por sua vez, apresenta cancelamento de ruído, que capta a voz do usuário durante chamadas e reduz os barulhos ao redor. Enquanto a conexão Bluetooth é estável, alcançando até 10 metros de distância do dispositivo conectado e apresentando poucos engasgos mesmo com paredes e portas no meio do trajeto.

Como não há representação no Brasil, o Haylou S35 ANC só pode ser adquirido por meio de marketplaces gringos. A loja oficial da marca no AliExpress, por exemplo, vende o produto pelo preço de R$ 292,57 (taxas não inclusas). O valor é para lá de atraente para a categoria, uma vez que o JBL com cancelamento de ruído mais barato sai por R$ 499 – e não oferece todo o desempenho da marca.

Raio-X do Haylou S35 ANC

Conexão: Bluetooth e P2

Bluetooth e P2 Porta de alimentação: USB-C

USB-C Duração da bateria: 60 horas (com modos ANC desativados) ou 40 horas (com modos ANC ativados)

60 horas (com modos ANC desativados) ou 40 horas (com modos ANC ativados) Tempo de carregamento: cerca de 2,5 horas

cerca de 2,5 horas Cores disponíveis: branco, preto ou combinação de laranja e violeta

branco, preto ou combinação de laranja e violeta Preço: cerca de R$ 290

cerca de R$ 290 O que empolga: três modos de reprodução de áudio, vários comandos via botões e painel touch, bateria duradoura, boa qualidade de áudio e microfone, preço

três modos de reprodução de áudio, vários comandos via botões e painel touch, bateria duradoura, boa qualidade de áudio e microfone, preço O que desanima: funções só funcionam via Bluetooth, tempo de carregamento, manual em inglês não está completamente traduzido, não há suporte no Brasil

funções só funcionam via Bluetooth, tempo de carregamento, manual em inglês não está completamente traduzido, não há suporte no Brasil Site oficial no AliExpress: https://bit.ly/3LdhUgC

