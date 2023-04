Serpro: concurso público tem 600 vagas e salário de R$ 9.000

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



24/04/2023 | 09:55



Edital do novo concurso do Serpro foi publicado na semana passada (19 de abril). A empresa de tecnologia do Governo Federal oferece 602 vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista com especialização em Tecnologia, com remuneração inicial de R$ R$ 9.025,73.

A banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições estão previstas abertas e vão até 2 de junho de 2023. Elas somente podem ser realizadas via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/ concursos/serpro_23. A taxa é de R$ 100,00.

No mesmo prazo, é possível solicitar a isenção de taxa de inscrição, de acordo com as condições descritas no edital.

Serpro vai contratar 602 analistas de tecnologia

Das 602 vagas oferecidas, 361 são de ampla concorrência, 121 reservadas para pessoas com deficiência e 120 para pessoas negras. Todas elas são destinadas ao cargo de Analista com especialização em Tecnologia.

Para realizar o concurso, o interessado deve ter graduação na área de tecnologia ou graduação em qualquer área de formação, desde que possua curso de pós-graduação na área de tecnologia, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. As formações devem ter sido realizadas em Instituições de ensino credenciadas pelo Ministério de Educação (MEC).

Uma marca da empresa que se faz presente no certame é a possibilidade de flexibilidade de trabalho.

“O concurso é nacional e o candidato deve fazer a opção de trabalho por uma das regionais do Serpro no momento da inscrição. Com a aprovação e contratação, há a possibilidade de atuar na modalidade de trabalho remoto, inclusive no exterior, de acordo com as condições estabelecidas em normativos vigentes”, detalha o gestor de carreiras do Serpro, Marcelo Noronha.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Provas estão previstas para 23 de julho

As provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal na data provável de 23 de julho de 2023.

Já a prova de conhecimentos aplicados, cujas datas prováveis serão 26 e 27 de agosto deste ano, abrangerá a execução de atribuições esperadas para o cargo, como: análise e desenvolvimento de sistemas e de algoritmos, manipulação de banco de dados, dentre outras descritas no edital.

Concurso vai exigir conhecimentos em proteção de dados

Dentre os conhecimentos específicos exigidos no certame, estão: segurança da informação, processos de desenvolvimento e sustentação de software, engenharia e arquitetura de software, nuvem e assuntos de tecnologia como: banco de dados, servidores, linguagens de programação, frontend web, backend, desenvolvimento móvel, ferramentas de gestão de configuração e de integração assíncrona, além de tópicos avançados em ciência e análise de dados, dentre outros.

A legislação acerca de privacidade e proteção de dados pessoais é um dos conhecimentos básicos a serem cobrados na prova, assim como: língua portuguesa e inglesa, noções de estatística/probabilidade e raciocínio lógico.