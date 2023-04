Edwards é decisivo e evita queda dos Wolves para os Nuggets; Warriors empatam série

24/04/2023 | 09:16



O Minnesota Timberwolves entrou em quadra na noite de domingo com a missão de bater o favorito Denver Nuggets para evitar a eliminação nos playoffs e conseguiu concluí-la mesmo diante de uma noite de números expressivos do astro adversário Nikola Jokic. Para isso, contou com ótima atuação do jovem Anthony Edwards, de 21 anos, e venceu por 114 a 108 no tempo extra, resultado que deixa a série com uma vantagem de 3 a 1 a favor da franquia texana.

Após evitarem o drama de serem varridos, os Wolves tentam manter a esperança para o sexto jogo da série, marcado para terça-feira. Edwards, certamente, é um motivo para acreditar que é possível, ao menos, estender mais um pouco a série melhor de sete. "Eu sou orgulhoso. Não queria ter que dizer que fui varrido", disse Edwards depois da partida. "Eu jamais quero ser varrido em toda minha carreira. Então, definitivamente, levei para o lado pessoal esta noite", completou.

Com os 34 pontos marcados contra os Nuggets, o ala-armador tem cinco jogos com mais pontuação acima de 30 antes de completar 22 anos. O único acima dele no ranking dessa marca é LeBron James, com oito. Fora os empolgantes números da potencial estrela, os Wolves tiveram outras participações importantes, como a de Karl-Anthony Towns, autor de 17 pontos e 11 rebotes.

Do outro lado, como de costume, Nikola Jokic foi marcante. Anotou 43 pontos para igualar seu próprio recorde de pontuação em uma partida de playoff e ainda colaborou com 11 rebotes e seis assistências, o que não evitou a frustração ao final da partida. "A gente teve a oportunidade de fechar a série, não conseguimos. Eles lutaram, estavam desesperados. Mas é o que é", disse.

WARRIORS EMPATAM SÉRIE

Em San Francisco, o Golden State Warriors deu sequência à reação diante do Sacramento Kings, depois de perder os dois primeiros jogos, e deixou a série empatada por 2 a 2 ao conquistar uma vitória por 126 a 125 no quarto jogo. O duelo foi marcado por uma estratégia mal articulada por Stephen Curry, que pediu timeout a 42 segundos do fim, mas os Warriors já não tinham mais direito a nenhum, por isso a arbitragem marcou falta técnica.

No momento, a franquia de San Francisco vencia por vantagem de cinco pontos. Com a falta, os Kings tiveram direito a um lance livre, devidamente convertido, e à posse da bola. A diferença diminuiu para um ponto assim que DeAron Fox acertou uma bola de três, e a virada quase veio no lance final, quando Harrison Barnes também tentou de três, mas não guardou, atrapalhado pela boa marcação do próprio Curry.

"Não vou mentir, eu pensei que seria a jogada mais inteligente do mundo", confessou Curry após o equívoco. "Foi meio que uma jogada inebriante, mas acabou não sendo. Olhei para o banco e todos estavam balançando a cabeça, então foi uma situação lamentável a esse respeito", completou.

KNICKS E CELTICS ABREM VANTAGEM

Em outro duelo de domingo, o New York Knicks deu um passo importante para passar da primeira rodada dos playoffs pela primeira vez em uma década. Jalen Brunson e RJ Barrett, com 29 e 26 pontos, respectivamente, foram os principais nomes do triunfo por 102 a 93 sobre o Cleveland Cavaliers. Agora, a vantagem na série é de 3 a 1 e basta uma vitória em Nova York, na quarta-feira, para conseguir a classificação. A última participação da franquia nova-iorquina na semifinal do Leste foi em 2013, ano em que caiu para o Boston Celtics.

Os Celtics, aliás, também estiveram em quadra e abriram 3 a 1 na série contra o Atlanta Hawks. Jaylen Brown e Jayson Tatum marcaram 31 pontos cada um e lideraram o triunfo por 129 a 121 na casa dos adversários. As duas franquias voltam a se enfrentar na terça-feira, desta vez em Boston.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

New York Knicks 102 x 93 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 126 x 125 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 121 x 129 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 114 x 108 Denver Nuggets

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies