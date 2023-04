Lulu Santos canta nova versão de um de seus sucessos: - Hoje, eu canto Eu sou um homem, me diz você qual é?

24/04/2023 | 09:10



Eu sou seu homem... Pode ser sincero: ao escutar essa parte da canção de Lulu Santos, você já completa com E você é minha mulher? Pois agora o cantor e compositor, que está perto de completar 70 anos de idade, canta uma nova versão da música - e uma forma mais inclusiva. Em entrevista ao Fantástico na noite do último domingo, dia 23, Lulu revelou que agora canta Eu sou um homem, me diz você qual é?

Em conversa - e cantorias - com Poliana Abritta, apresentadora do dominical da Globo, ele falou sobre o hit que tem mais de 40 anos - e foi o primeiro de muitos.

- É engraçado, Poliana, porque não foi hit de cara, assim. A canção foi ganhando uma dimensão própria com o tempo.

Hoje, Toda forma de amor não tem o mesmo significado para ele, já que a música foi feita em um momento da vida dele que já não o representa mais. O trecho a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor, por exemplo, já foi usado até por Pedro Sampaio, como ele relembrou:

- Na última utilização importante pública desse título, dessa canção e dessa ideia foi o DJ Pedro Sampaio que, no seu show do [festival] Lollapalooza, agora, um mês e pouco atrás, fez uma versão no momento em que ele finalmente declarava ao público a sexualidade dele. Então, como essa canção tem esse endereçamento, ela tem esse uso, é útil para muita gente que queira dizer o que ela diz.

Já quando ele canta Consideramos justa toda forma de amor, depois de seu casamento com Clebson Teixeira, também é vista de forma diferente:

- Eu troquei um verso porque, quando eu a fiz, eu dizia Você não leva para casa e só traz o que quer. Eu sou seu homem e você é minha mulher. Era o meu status na época. Hoje em dia, eu canto Eu sou um homem, me diz você qual é.

E tem mais novidade: no dia 4 de maio, para comemorar o seu aniversário de 70 anos de idade e também marcar o lançamento da sua nova turnê - chamada de Barítono -, Lulu vai fazer um show especial que vai ser transmitido ao vivo pelo Globoplay, com sinal aberto para todo o Brasil. Você já está ansioso?