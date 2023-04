Cara de Sapato cede à curiosidade, espia live de Dania Mendez e web reage: Que preguiça

24/04/2023 | 09:10



Depois de ser expulso do BBB23 por suposta importunação sexual contra Dania Mendez, convidada intercambista que veio do México, Cara de Sapato voltou a ser assunto na web após participar da live feita pela influenciadora.

Acontece que os internautas ficaram curiosos em saber se o lutador e a mexicana mantêm contato depois do confinamento, já que Dania afirmou que gostaria de reencontrá-lo e conhecê-lo melhor. E, ao longo do bate-papo promovido por ela através do Instagram, não podiam perder a oportunidade de acabarem com as dúvidas, né?

Segundo informações do Metrópoles, os fãs começaram a mencionar o user de Cara de Sapato na sessão de comentários e notaram que, por poucos minutos, o ex-brother apareceu entre um dos espectadores da live. A curiosidade matou o gato, hein?!

E aí o caos se instalou! Enquanto Dania explicava que não manteve nenhum contato com o lutador, os fãs ficaram empolvorosos e não descansaram os dedinhos para comentar a interação mínima entre os dois naquele momento:

Que preguiça. Sério! Marcarem ele, ele entrou e saiu.

Parem de querer forçar uma coisa que não existe e nunca existiu, gente.

E se fosse você? Entraria na live de alguém que estava falando de você? Eu entraria.