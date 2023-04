‘Presença da polícia não evita ataques em escolas’

Heitor Mazzoco

do Diário do Grande ABC



24/04/2023 | 08:36



Diante dos ataques em escolas, qual papel a Secretaria de Estado de Esportes tem para tentar resgatar as crianças e os adolescentes?

Entendo o esporte como uma importante política pública e como eu sou oriunda da área da segurança, posso perceber os efeitos, porque muitas vezes a gente encontra crianças em situação de vulnerabilidade social. Um dos fatores responsáveis por essa vulnerabilidade é justamente a falta de ocupação com atividades saudáveis e direcionamento. E o esporte pode promover isso. Então, temos o contraturno escolar em que eu já vi, inclusive, muitas crianças se manifestarem pelo desinteresse em permanecer na escola o dia todo. Então, se você tem um projeto esportivo, você envolve não apenas a criança, mas também o entorno dela. O pai que leva a criança para um treino, para um campeonato. Você tira, assim, inúmeras lições de disciplina, o ganhar ou perder, dar a volta por cima, a liderança, o trabalho em equipe, o sentido de equipe, o sentido de pertencimento. Muitas pesquisas relacionam essa questão do pertencimento e perspectiva de vida. E para os jovens, a ausência desses fatores, dessa perspectiva, às vezes leva aos prazeres imediatos. Isso envolve a questão das amizades, do uso de drogas e até a depressão, porque pequenas frustrações do dia a dia, que fazem parte do cotidiano de todos nós, levam a atitudes assim (agressivas). É o caso do bullying, que é um problema gravíssimo. É aí que o esporte entra como promotor, uma política pública que pode trabalhar todas essas questões, desde o desenvolvimento do ser humano até o profissional.

O governo de São Paulo informou que vai contratar psicólogos para atendimento escolar. Muitos municípios, no entanto, estão colocando GCMs nas escolas. Há policiais nas escolas. Essas ações são paliativas?

São dois momentos, porque nós temos um quadro de fake news muito grande desde o último acontecimento. Como há uma insegurança e um medo muito grande, o primeiro momento é necessário mostrar que escola está segura. Por isso a presença policial. Mas são necessárias medidas a longo prazo, porque a força policial não pode ser constante. Aí vem esse projeto de contratar o policial que já passou para a reserva (para atuar nas escolas). Mas são necessárias medidas de longo prazo, como psicólogo, tanto para o professor quanto para os alunos que manifestam problemas de desvios comportamentais. Não é a presença da polícia que vai impedir (ataques). Tem que tentar resolver o problema na raiz. Entender o aluno, o contexto, entender os motivos das atitudes extremas.

Hoje há muita reclamação de que crianças não têm mais espaço para jogar futebol. Aqueles campos de terra, areia, até mesmo na rua, nós não vemos com frequência como há alguns anos. Partindo daí, muitos talentos saíram desses campos de bairro. Como resgatar a vontade de as crianças jogarem futebol e o Brasil evitar fiascos, como na Copa do Mundo?

Diminuiu muito isso pela própria evolução da sociedade, a urbanização, o medo dos pais de deixarem as crianças na rua. A gente vê que há uma falha muito grande na iniciação esportiva, que é um dos principais investimentos da Secretaria de Esportes hoje. Por isso que a gente está envolvendo a escola nesse projeto São Paulo Olímpico. É justamente pensando nisso, porque hoje a gente não está formando (atletas) nas diversas modalidades esportivas. O futebol ainda tem as peneiras. Eu procurei esses dias a peneira de vôlei, achei um clube que fez este ano. Futebol você tem mais. Então, descobrir talentos está cada vez mais difícil. Por isso eu acho que há necessidade de investir na iniciação esportiva até na várzea, no amador para incentivar as pessoas.





Para incentivar a prática esportiva, não seria interessante transmitir essas competições realizadas pelo Estado, como Jogos da Melhor Idade, Jogos Regionais?

Nós temos uma dificuldade muito grande com o marketing. É uma coisa que eu tenho falado com a assessoria. A gente precisa buscar o caminho para ter um melhor marketing. Uma das ideias que surgiu é a TV, aproveitando a internet, as redes sociais para gente promover. Acho que uma cobertura melhor desses eventos ajudaria muito na promoção e a gente sabe muito bem o efeito disso para as pessoas. Por exemplo, o pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, em que você tem a Raissa, a Fadinha do Skate. Na sequência, você vê muitas crianças se interessando pelo skate. Só que com o decorrer do tempo, e a falta de infraestrutura, o interesse se dissolve. Então, não acaba tendo um efeito duradouro. Nós temos que aproveitar a competição que desperta essa vontade de conhecer mais sobre as modalidades esportivas para incentivar as pessoas.

Na política, a sra. foi candidata a prefeita em São José do Rio Preto, no Interior de São Paulo, e terminou em segundo lugar. Foi a sua primeira participação. Em 2022, disputou vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo e é a primeira suplente do Republicanos. É um caminho natural a sra. ser candidata em 2024 à Prefeitura de Rio Preto?

Eu tenho um bom conhecimento de gestão pública e sempre estive envolvida com a administração, direta ou indiretamente, por meio dos nossos projetos. Sempre em contato com as autoridades. Então eu vislumbrei a possibilidade de realmente contribuir com a sociedade de Rio Preto, depois do Estado de São Paulo. Nós fizemos um plano de governo que ouso dizer que foi o melhor plano de governo que já foi apresentado para uma eleição em São José do Rio Preto. Realmente focado em diversas áreas, de desenvolvimento econômico, social, esportes. Eu vejo que eu posso contribuir realmente com a Administração, com o crescimento de Rio Preto e, consequentemente, com o crescimento regional, já que São José do Rio Preto hoje é a capital de uma região metropolitana recém-criada. Essa questão de poder contribuir, voltar a trazer indústrias, e levar o nome de Rio Preto em termos de tecnologia de desenvolvimento. A gente tem um parque tecnológico muito subdesenvolvido ainda na cidade. Então, eu vejo a potencialidade de Rio Preto e o quanto a gente poderia contribuir com a cidade. Então, tenho essa vontade de colocar esse projeto em prática. No momento, estou focada na Secretaria de Esportes, no desenvolvimento do esporte. Vejo com bons olhos. É um processo natural que eu me candidate, já que fui candidata na última eleição, já que as pesquisas locais que estão sendo feitas apontam o meu nome na ponta. Ali da disputa (em 2022), fui a candidata a deputada mais votada na cidade. Então, são fatores que influenciam essa decisão. Mas ainda está muito cedo.

Há um burburinho de que o governador Tarcísio de Freitas quer puxar Danilo Campetti para a Assembleia Legislativa. Mas ele é segundo suplente do Republicanos. A sra. é a primeira. Existe ou existiu essa conversa?

Não (teve conversa). Claro, é um desejo do Danilo, que é uma pessoa que conheço há muitos anos e seria um acréscimo enorme para Assembleia Legislativa. Existe esse desejo (dele), mas depende de inúmeros fatores. Não depende de mim nem do Danilo. Depende de uma conjunção de fatores que levasse um dos outros deputados para outro posto (no governo).

Se o governador colocasse na mesa: secretária, a sra. vem para Assembleia Legislativa com Danilo Campetti, por exemplo...

Hoje eu permaneceria no Esportes, porque eu assumi um compromisso perante o governador, à sociedade. O Estado perde com a falta de continuidade.

Em 2020, nas eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro não participou ativamente como se esperava. Agora, para 2024, a sra. já está no governo Tarcísio. É um ponto positivo e a sra. espera contar com apoio do Tarcísio, do Bolsonaro?

O alinhamento com governo do Estado eu acredito que seja uma força muito grande. Acredito que a questão (do) bolsonarismo e petismo ainda terá alguma influência, mas não como em 2020, que parecia um concurso garoto e garota Bolsonaro, não é? Não parecia uma eleição para prefeitura. Muitos candidatos se preocupavam mais em demonstrar que tinham alinhamento com ex-presidente. E nós não fizemos isso. O tempo todo me apresentei como gestora. Quando motivada, claro, estou em partido conservador e centro-direita. Mas o principal nunca foi ser afilhado a algum político.

O ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB) seria um nove para disputa da eleição em São José do Rio Preto?

Não se fala disso ainda. Ele está, acho que num período sabático, descansando de todo o processo eleitoral. Ele fez uma aparição relâmpago na cidade. Mas é uma incógnita ainda.