Apoiadores de Lula recepcionam o presidente em Matosinhos, Portugal

24/04/2023 | 07:13



Um grupo de apoiadores do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, residentes em Portugal, se posicionou próximo ao local onde ocorre o Fórum Empresarial, em Matosinhos. Assim como aconteceu em Lisboa, durante as cerimônias oficiais de recepção ao presidente Lula, os apoiadores carregam bandeiras do PT e entoam slogans tradicionais como "Lula guerreiro do povo brasileiro". Lula venceu a eleição em Portugal, com 64% dos votos. O presidente iniciou por volta das 7h, pelo horário de Brasília, discurso a um grupo de cerca de 200 empresários que participam do evento.