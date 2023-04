Capivariano goleia Cachorrão e fica perto do acesso para A-2

Da Redação



23/04/2023 | 17:00



O Capivariano levou a melhor e ganha de 3 a 0 do EC São Bernardo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da série A-3. A partida aconteceu neste domingo (23), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A segunda partida será em Capivari, Interior de São Paulo, no dia 29. Quem passar, sobe para a A-2 no ano que vem.

O Leão abriu o placar no início do segundo tempo, com gol de Vinicius Popó. Logo depois, Carlos Eduardo ampliou a vantagem. Já aos 38 minutos do 2º tempo, Thiago Juan Monteiro marcou o terceiro.

O time do Grande ABC entrará em campo no próximo sábado (29) precisando de, no mínimo, quatro gols de diferença para conseguir chegar à final e, consequentemente, o acesso para a "segundona" do Paulista.