Príncipe William e Kate Middleton celebram aniversário de cinco anos de idade de Príncipe Louis

23/04/2023 | 17:10



Príncipe William e Kate Middleton celebraram a chegada dos cinco anos de idade do filho caçula, Príncipe Louis, com novos retratos pra lá de descontraídos. O pequeno assopra as velinhas neste domingo, dia 23.

Segundo informações da revista People, o clique foi feito pela fotógrafa Millie Pilkington no início deste mês. Nas imagens, o príncipe aparece de suéter azul dentro de um carrinho de mão, tudo enquanto é puxado por Kate. Fofo, né?

Alguém vai fazer 5 anos amanhã? Um feliz aniversário para o príncipe Louis, escreveram Kate e William.

Será que os retratos tradicionais estão sendo deixados de lado mesmo?

Quinto na linha de sucessão ao trono, Louis chamou a atenção no ano passado ao andar de carruagem pela primeira vez no evento Trooping the Colour. Além disso, ele se tornou um meme após aparecer na varanda do palácio fazendo caretas, conversando com a rainha e cobrindo os ouvidos enquanto os aviões sobrevoavam.

Alguma dúvida de que ele é o membro mais fofo da família real?