Contra o Goiás, Timão estreia técnico Cuca sob protestos

23/04/2023 | 16:21



Se o Corinthians buscava diminuir a pressão sobre seus jogadores ao trazer um novo treinador para substituir Fernando Lázaro, a diretoria da equipe alvinegra não obteve êxito. A contratação de Cuca acirrou os ânimos de torcedores e deixa a equipe sob olhares flamejantes para conseguir resultados imediatos. Para iniciar esse novo ciclo, o Corinthians tem a missão de enfrentar o Goiás neste domingo (23). Em sua apresentação na sexta-feira (21), Cuca tentou dar explicações sobre a ação pela qual foi condenado na Suíça sobre o estupro de uma garota de 13 anos, em 1989. “Não fiz nada”, disse o treinador. É nesse embate entre torcida e clube que o Timão entra em campo contra o Goiás, já com a cabeça no Remo pela Copa do Brasil e seu grupo na Libertadores. A equipe busca reabilitação diante de resultados negativos nas últimas semanas.