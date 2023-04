Ilha de Tom Sawyer, na Disney, pega fogo durante show; não há registro de vítimas

23/04/2023 | 16:08



Uma área do complexo Disneyland na Califórnia (EUA) pegou fogo na noite deste sábado (22). O incêndio começou durante o show noturno "Fantasmic" na área de Tom Sawyer Island, em Anaheim, de acordo com a KABC-TV. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Anaheim, cidade localizada no Sul da Califórnia, não há vítimas. A causa do incidente ainda não foi revelada. A Ilha de Tom Sawyer, que faz parte da Disney desde 1956, permite que os fãs entrem no mundo de um dos personagens principais do livro de Mark Twain. Fonte: Associated Press.