Ex-esposa de Thiago Nigro posta susposta indireta para atual noivo de Maíra Cardi

23/04/2023 | 16:10



Parece que teve alguém que não ficou muito feliz com o noivado de Thiago Nigro e Maíra Cardi. Segundo o Metrópoles, a ex-esposa do influenciador, Camila Ferreira, teria postado uma série de indiretas em seu Twitter neste domingo, dia 23, fazendo com que os internautas acrediatassem que o motivo fosse o anúncio do noivado.

Momentos depois, Camila usou a plataforma para avisar que apagou alguns dos Tweets por terem sido interpretados de maneira incorreta.

Belo casal formam The e Mônio, havia postado a influenciadora, segundo o Metrópoles.

Um fato: O mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias, declarou em outro tweet, que continua em seu perfil.