Manchester United despacha Brighton nos pênaltis e vai à final da Copa da Inglaterra

23/04/2023 | 15:40



O Manchester United está na final da Copa da Inglaterra sete anos depois de sua última participação na decisão do segundo torneio mais importante do país, atrás apenas do Campeonato Inglês. Neste domingo, o United derrotou o Brighton nos pênaltis por 7 a 6, após empate sem gols no tempo normal. O duelo foi realizado no estádio de Wembley, em Londres.

O adversário na final será o Manchester City, que passou pelo Sheffield United sem sustos, no sábado, ao fazer 3 a 0. O time de Pep Guardiola está brigando por três títulos na temporada. Ainda está no páreo no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões da Europa.

Neste domingo, o favoritismo não caiu muito bem para o Manchester United. A equipe do técnico Erik ten Hag sofreu com a pressão do Brighton no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Mac Allister cobrou falta com categoria e parou na defesa do goleiro De Gea. Mitoma também teve chance de marcar, mas foi atrapalhado por Caicedo e jogou para fora.

O Brighton era superior, mas o Manchester United também teve os seus lampejos de bons momentos. Bruno Fernandes recebeu pelo meio, avançou em liberdade e arriscou de fora da área. Sánchez se esticou todo para salvar.

Mas o melhor momento do Manchester United foi nos minutos derradeiros da etapa inicial. Martial viu Sánchez adiantado e tentou por cobertura, pela linha de fundo. No minuto final, o goleiro fez grande defesa em arremate de Eriksen.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Brighton novamente tomou a iniciativa e criou boas oportunidades de gol. Welbeck recebeu livre dentro da área e cabeceou para fora. Logo na sequência, March também tentou, mas ficou na defesa de De Gea.

O United foi equilibrando as ações a partir da entrada do brasileiro Fred, que ajudou Casemiro a cobrir mais espaços. Com um meio de campo mais organizado, o Manchester cresceu e viu Antony arriscar para a defesa de Sánchez.

Nos minutos finais, os times não se arriscaram, o que fez com que a partida fosse para a prorrogação. Erik Ten Hag optou pela saída de Antony. Novamente, ele reforçou o meio-campo ao colocar o volante Sabitzer.

No primeiro tempo da prorrogação, o Manchester United ganhou fôlego novo com mais duas mudanças e criou grande oportunidade aos 14 minutos. Após bela triangulação, Rashford bateu com categoria. Sánchez saltou e fez uma defesa espetacular.

Já no segundo tempo, o Brighton foi superior e pressionou o United. Aos oito minutos, Mitoma tabelou com Undav, mas errou o domínio dentro da área e facilitou a vida de De Gea, que segurou a igualdade. A partida, então, foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o Brighton converteu as suas cinco primeiras cobranças, com Mac Allister, Gross, Undav, Etupiñán e Dunk. O United também converteu suas cinco finalizações: Casemiro, Dalot, Sancho, Rashford e Sabitzer.

Webster abriu as alternadas de deslocou De Gea, mas Weghorst deixou tudo igual. March foi o primeiro e único a perder ao chutar por cima do gol. Coube a Lindelöf confirmar a classificação do Manchester United.