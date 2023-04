Carol Celico se declara para a filha: Sinto uma honra gigante por ter sido escolhida para ser sua mãe

23/04/2023 | 15:11



Carol Celico compartilhou uma homenagem para lá de emocionante para a filha Isabella, que completa 12 anos de idade neste domingo, dia 23. A pequena é fruto do antigo casamento da influenciadora com Kaká, com quem também tem Luca, de 14 anos.

No clique, Celico aparece em um momento cheio de afeto com Bella. E, para completar, escreveu uma legenda carregada de muito amor. No texto, ela diz:

- Meu amor, minha filha, meu orgulho! Parabéns! Hoje você faz 12 anos, e eu tenho um orgulho imenso do seu crescimento, dia após dia. Sinto uma honra gigante por ter sido escolhida para ser sua mãe. Ao mesmo tempo que sei o tamanho da responsabilidade, e a vontade e esforço para ser a melhor mãe do mundo para você, que merece muito. E é isso que eu desejo para você minha filha: o melhor de tudo em todas as áreas da sua vida. Desejo que Deus abençoe sua saúde do corpo, da mente e do espírito. Que Ele te dê sabedoria para saber fazer escolhas e analisar tudo a sua volta. Dê felicidade nas pequenas e grandes coisas, para você transbordar segue estoque de momentos felizes. Que a sua volta estejam pessoas que te querem bem e que te façam bem. Que o resto passe muito rapidamente para te ensinar algo pontual. Que você seja realizada em tudo que escolher fazer. Estarei orando por você, por todo o sempre! Te amo demais, minha Bella!

Carol vive um relacionamento com Eduardo Scarpa, com quem se casou em setembro de 2021. Eduardo é sobrinho do conde milionário Chiquinho Scarpa.