Futuro próximo? Juliette Freire fala de desejo de se tornar mãe

23/04/2023 | 15:11



Juliette Freire revelou que tem o desejo de ser mãe. Em entrevista para o jornal O Globo, a cantora abriu o jogo sobre seus planos para o futuro e ainda falou sobre affair com ex de Anitta e sua relação com o dinheiro.

A cantora, de 33 anos de idade, falou que prentede se jogar de cabeça no mundo da maternidade em alguns anos.

- Vou adotar uma criança e tenho um plano: até os 35 anos, vou congelar meus óvulos, e até os 40, gerar. Se nada der certo com um cara, pego um amigo que acharia bem foda como pai e pronto. E eu lá tenho cara de quem vai ficar morrendo por homem?

Campeã do BBB21, Juliette contou que não tem problema em ficar com ex da amiga, contanto que tenha consentimento.

- Quem não é ex da Anitta? Já devo ter ficado com vários, porque ela me apresentou a um monte depois que saí do reality e ainda apontou as habilidades de cada um. Se a amiga permitir e não tiver sentimento envolvido, fico sem problema, pontua.

Sobre a relação com o dinheiro, ela conta que se sente merecedora de onde chegou:

- Não tenho um pingo de culpa por isso, gente. Sentiria culpa em desperdiçar e banalizar meu dinheiro com algo muito caro, tipo uma bolsa de 100 mil reais, enquanto um tio meu não tem uma casa para morar.

Certíssima, não é mesmo?