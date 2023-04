Carmo Dalla Vecchia faz desabafo sobre frase que costuma ouvir: Você é gay, mas parece homem

23/04/2023 | 14:10



Ao participar do programa Altas Horas, no último sábado, dia 22, Carmo Dalla Vecchia comentou sobre a importância de seu personagem na novela Amor Perfeito. Na trama, o ator interpreta o advogado Érico, que é homossexual.

Carmo é casado há 17 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho, Pedro.Por isso, durante a conversa, o ator brincou que, para viver Érico, vem fazendo esse estudo há bastante tempo.

O ator também aproveitou o momento para fazer um desabafo sobre o estereótipo criado pelas pessoas em torno do homem gay.

- As pessoas carregam um pouco de preconceito, porque dentro do leque do que significa [ser] um homem gay, existe uma infinidade de tipos diferentes, explica ele.

E continua:

- As pessoas às vezes tendem a querer colocar você dentro dum escaninho, peraí, você é gay... daí é pior... mas você parece homem. Aí você diz: caraca, eu acho que sou homem ainda... Mas tô muito feliz com esse personagem.