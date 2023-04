Vídeos trazem ações de militar e ataque a caixa

23/04/2023 | 12:51



Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto gravadas em 8 de janeiro reforçam a ação violenta cometida por extremistas que invadiram o prédio. As gravações mostram, além da depredação ao patrimônio, agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) cumprimentando invasores e até tentativa de arrombamento a caixa eletrônico.

São mais de 160 horas de vídeos captados por 33 câmeras espalhadas nos quatro andares do Planalto. O material foi liberado ontem pelo GSI e enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que investiga os atos golpistas.

As câmeras registraram como os invasores ocuparam o epicentro do poder no Planalto. Zanzando sem serem importunados no terceiro andar do Palácio, onde fica o gabinete do presidente da República, eles puderam destruir obras de arte e quebrar vidros.

Um dos vídeos compromete a situação do major José Eduardo Natale, que fazia parte do GSI da Presidência. O oficial aparece conversando calmamente e até cumprimentando extremistas com apertos de mão no corredor do terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. A conversa entre o militar e os extremistas durou cerca de três minutos sem que ele esboçasse qualquer movimento de quem está repreendendo invasores.

O major Natale já havia aparecido em vídeos divulgados pela CNN, dando água a golpistas. Nas imagens ele está ao lado do relógio-relíquia que foi destruído. Natale está entre os investigados e é o único que já foi afastado do GSI.

A mesma câmera captou quando um dos extremistas tentou arrombar um caixa eletrônico. Ele chega a pedir ajuda a outro invasor depois de forçar, sem sucesso, o equipamento. Ele deixou o local sem conseguir abrir o terminal.

Cerca de 15 minutos depois de o major conversar com os extremistas, o andar foi ocupado pela tropa de choque da Polícia, que chegou disparando balas de borracha contra os invasores. O oficial do GSI não aparece no momento da ação policial de repressão.

Segundo o GSI, já foram identificados dez militares da instituição nas gravações. Todos estão sob investigação, incluindo o major Natale. O prazo de encerramento da apuração interna era de 30 dias, mas houve determinação do Gabinete para reduzir esse tempo.

O ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias foi exonerado na quarta-feira. Em depoimento, disse que não tinha condição de efetuar prisões sozinho e que apenas encaminhou os invasores para serem detidos no segundo andar do Planalto.