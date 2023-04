Palavra do Leitor

Da Redação



23/04/2023 | 12:43



Ataque às instituições

Preocupante a inteligência do brasileiro. Acreditar que a invasão do Planalto em 8 de janeiro para derrubar os poderes constitucionais foi feita por petistas, Comunistas, infiltrados, é no mínimo uma insanidade. Zumbis “patriotas”, financiados, paramentados, enrolados em bandeiras, vestindo camisas com foto de candidato derrotado – como aparecem em vídeos, não podem deixar nenhuma dúvida. Ainda bem que temos leis obrigatórias para todos, assim, ‘infiltrados’ (como se quer) ou não, a grande maioria foi identificada, teve seu passado divulgado, foi presa preventivamente por representar perigo iminente para a sociedade e é futura presidiária – juntamente com o chefe, a quem efetivamente não era conveniente o resultado da eleição.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Credibilidade

Credibilidade é a qualidade do crível. Ou seja, ter credibilidade é sinônimo de que os outros acreditam no que você diz. Mas não é isso que o atual presidente esta demonstrando externa e internamente. Suas falas em viagens ao Exterior colocam nosso País em situações constrangedoras, que demonstram toda sua incapacidade diplomática. Como na visita aos Estados Unidos, quando a primeira-dama americana se recusou a receber a nossa. Ou na China, quando voltou com um discurso de críticas à Ucrânia. E, agora, em Portugal, quando foi desconvidado a discursar no parlamento português. Internamente a situação é ainda pior, pois se comprometeu na posse a demitir quem fizesse coisas erradas, mas perdoou o ministro das Comunicações, por ter usado avião da FAB em evento particular, e ao ministro da Justiça, que, por um motivo muito mal explicado, compareceu a uma comunidade carioca dominada pelo tráfico sem escolta policial. Quando o assunto é a Amazônia a coisa fica ainda pior. Na campanha, afirmava a plenos pulmões que “A Amazônia é nossa”, que mudou agora para “A Amazônia não é só nossa”, Pelo andar da carruagem, a próxima frase será: “A Amazônia já foi nossa”. Pois é, já passou da hora de o Congresso se preocupar com as fanfarronices do falastrão e tomar medidas mais efetivas contra esses tipos de abusos.

Vanderlei Retondo - Santo André

Janja

Pelo jeito a D. Janja deve ser primeira-ministra gastadora da coroa petista e, claro, o PT grande defensor das despesas dos outros. Dizem eles, mas querem mesmo é se dar bem. Depois de mesa de R$ 200 mil, sofá de mais de R$ 65 mil, agora, em Portugal, vai a uma loja de grife internacional caríssima gastar. Em homenagem ao Lula, o ser mais honesto do Brasil e mais e$perto, digo sem medo de errar: Janja só esbanja. Mais uma vergonha petista. Rapidamente se alinhou ao capitalismo.

Marieta Barugo - Capital

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.