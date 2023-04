Carmo Dalla Vecchia fala sobre personagem gay

23/04/2023 | 13:34



Carmo Dalla Vecchia foi um dos convidados do Altas Horas do último sábado, 22, e contou como foi que surgiu o convite para a atual novela da 18h, Amor Perfeito, da Globo. O ator interpreta Érico Requião, um advogado homossexual que esconde sua verdadeira essência.

Criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, Vecchia contou que seu personagem veio em um momento no qual ele também tem exposto mais a sua sexualidade e entende que pode ser o exemplo para que outras pessoas "consigam se olhar, se identificar e serem mais livres, felizes e tranquilas na sua história".

"Um advogado de época e gay, que me encontrou em um momento da minha vida que eu também resolvi falar sobre a minha sexualidade. Então, recebi esse convite de uma maneira muito bonita, num momento em que precisamos de exemplos, de pessoas que você consiga olhar e dizer: eu posso ser esse cara", disse, compartilhando que está feliz com sua família ao lado do diretor de novelas João Emanuel Carneiro, com quem é casado há 17 anos.

O pai de Pedro também brincou com o fato de fazer um "laboratório há muito tempo" para esse personagem. "Algumas pessoas carregam um pouco de preconceito e tendem a colocar você dentro de um escaninho: você é gay mas parece homem. Eu sou homem. Tem uma história bonita para ser contada ali", falou.

No fim de março, o famoso compartilhou uma série de fotos ao lado do marido e relembrou a história do casal em mais um ano juntos. "Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro. Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos", escreveu para o amado.